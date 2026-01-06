　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「晚安小雞」出獄後遣送中國？　外交部：促請柬埔寨遣送返台

記者詹詠淇／台北報導

網紅「晚安小雞」陳能釧前年跟同夥「阿鬧」因自導自演宣稱遭柬埔寨詐騙園區囚禁，真相曝光後遭當地警方逮捕入獄，目前仍在柬埔寨監獄服刑。傳出晚安小雞2人刑期僅剩下40多天就會期滿獲釋，屆時將依法被驅逐出境，不過外界盛傳，2人未來恐被直接遣返送中國。對此，外交部發言人蕭光偉今（6日）表示，外交部將在尊重柬國司法以及行政程序的前提之下，促請柬國政府依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣送返台，並持續提供必要的協助。

▲▼外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

外交部上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持；並由外交部北美司副司長焦國祐進行業務簡報。

傳出「晚安小雞」可能被引渡至中國，蕭光偉表示，由於本案已經由柬埔寨的司法機關判決確定，後續相關的司法以及行政處置，也是由柬國政府去辦理。

蕭光偉指出，外交部現階段依照國際慣例，不就特定的個案進行預測或者是評論。不過，外交部一向以維護國人的權益為最優先的考量，並且已經指示我國駐胡志明辦事處持續與柬埔寨政府相關的機關以及當事人的家屬保持聯繫。

蕭光偉說，本案如果當事人服刑期滿，外交部將在尊重柬國司法以及行政程序的前提之下，促請柬國政府依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣送返台，並持續提供必要的協助。

 
01/04 全台詐欺最新數據

381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

這還是那個網紅嗎？一名年僅20歲的中國女網紅吳甄楨（Umi）日前被拍到流浪柬埔寨街頭，神情恍惚、雙腿疑似骨折，畫面曝光後引發全網震驚。事件不僅在網路掀起熱議，也驚動中國駐柬埔寨大使館介入救援，家屬心急如焚，盼能盡快將她接回國。有網民爆料，稱吳甄楨男友在海外因賭博欠下鉅額債務，故將吳甄楨賣掉。

石平稱「台灣不是中國」　中國外交部：宵小狂言

石平稱「台灣不是中國」　中國外交部：宵小狂言

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

美國抓捕馬杜洛　外交部：期盼委內瑞拉和平過渡至民主政體

美國抓捕馬杜洛　外交部：期盼委內瑞拉和平過渡至民主政體

晚安小雞快出獄　1原因恐被遣送中國

晚安小雞快出獄　1原因恐被遣送中國

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

