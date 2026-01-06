「晚安小雞」出獄後遣送中國？　外交部：促請柬埔寨遣送返台

記者詹詠淇／台北報導

網紅「晚安小雞」陳能釧前年跟同夥「阿鬧」因自導自演宣稱遭柬埔寨詐騙園區囚禁，真相曝光後遭當地警方逮捕入獄，目前仍在柬埔寨監獄服刑。傳出晚安小雞2人刑期僅剩下40多天就會期滿獲釋，屆時將依法被驅逐出境，不過外界盛傳，2人未來恐被直接遣返送中國。對此，外交部發言人蕭光偉今（6日）表示，外交部將在尊重柬國司法以及行政程序的前提之下，促請柬國政府依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣送返台，並持續提供必要的協助。

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

外交部上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持；並由外交部北美司副司長焦國祐進行業務簡報。

傳出「晚安小雞」可能被引渡至中國，蕭光偉表示，由於本案已經由柬埔寨的司法機關判決確定，後續相關的司法以及行政處置，也是由柬國政府去辦理。

蕭光偉指出，外交部現階段依照國際慣例，不就特定的個案進行預測或者是評論。不過，外交部一向以維護國人的權益為最優先的考量，並且已經指示我國駐胡志明辦事處持續與柬埔寨政府相關的機關以及當事人的家屬保持聯繫。

蕭光偉說，本案如果當事人服刑期滿，外交部將在尊重柬國司法以及行政程序的前提之下，促請柬國政府依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣送返台，並持續提供必要的協助。