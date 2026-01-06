　
    • 　
>
政治

美國智庫「中共攻台報告」　解放軍傷亡破10萬、4面向代價慘重

▲▼解放軍維和部隊方隊。（圖／記者陳冠宇攝）

▲解放軍。（資料照／記者陳冠宇攝）

記者陶本和／台北報導

美國「馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）協同「美國企業研究所」（AEI）研究員庫柏（Zack Cooper）等專家，撰寫「假如中國武力犯台-中國發動台海小規模衝突與全面戰爭之代價」（If China Attacks Taiwan-The Consequences for China of “Minor Conflict” and “Major War” Scenarios），該報告內容主要以「小規模衝突」與「全面戰爭」兩個想定，分析中共若對台動武，將在經濟、軍事、社會及國際等面向付出重大成本。

在經濟成本方面，若中國對台發動小規模衝突，將衝擊中國出口，電子業面臨斷鏈風險，外資亦將逐步撤資並外移供應鏈；中國股、債市將面臨巨幅震盪，投資人拋售資產將導致人民幣劇貶；若發生全面戰爭，美中相互實施貿易禁運，美國將制裁中國金融系統、削弱中國進口能源及原物料能力，各國也將加速對中國「去風險化」（de-risking），全球經濟將裂解成美國友盟集團（市場需求方為主）以及中國集團（商品及原料供應方為主）兩股勢力。

在軍事成本方面，中國若對台發動小規模軍事行動，將失去未來進行軍事奇襲的優勢，因為美軍得以強化部署，增加中國發動兩棲登陸作戰的難度；台、美亦可藉此小規模危機，發動國際友盟支持台灣，迫使中國陷入「消耗戰」的窘境。

如果中國發動全面侵台作戰，將導致共軍10萬人以上傷亡，耗盡導彈及軍事化工品等關鍵庫存。屆時共軍將調動南海等地區部隊馳援，減損中國邊防戰備的能量。戰損規模若過大而致無法隱瞞，中國領導人或將責任轉嫁給共軍指揮官，在極端情況下甚至將引發軍方政變。

在台灣方面約有5萬名軍人和5萬名平民傷亡。美國方面損失5000名軍人和1000名平民，日本方面損失1000名軍人和500名平民。除此之外，沒有其他外國方面遭受重大損失。

在社會成本方面，台海若發生小規模衝突，福建等沿海省份將因交通封鎖，導致食物及藥品物流中斷；若戰爭延長且傷亡增加，將引發民眾質疑戰爭合法性，引起社會動盪。中國若發動全面戰爭，長期戰火一旦波及多個省份，將導致大規模難民流離失所，民生及公共秩序的迫切需求將超過各地方政府負荷，造成物資匱乏、公共安全體系崩潰等情況。

在國際成本方面，若中國對台發動小規模衝突，將破壞中國與他國雙邊關係及其發起之區域及全球合作倡議，美盟將採取公開譴責及旅行警告，以及撤離駐中人員等作為。

中國若發動全面戰爭侵台，美盟將召回大使、驅逐中國使館人員，部分國家可能退出「一帶一路」項目及停止金磚國家合作；隨戰爭時間延長，中國將面臨更嚴重國際制裁與杯葛。

該報告結論認為，中國對台動武將付出重大經濟、軍事、社會及國際成本，然中國仍有可能因為高估自身能力、低估台美友盟防衛能力及決心、對衝突可控性過度自信，以及缺乏武統替代方案等因素，貿然發起侵台行動。國際社會必須展現反制中國軍事行動的能力及決心，讓北京理解動武將付出慘重代價，促使中國領導人謹慎決策，以避免衝突發生。

01/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

中官員訪馬杜洛遇美出擊　急向北京發電報

中官員訪馬杜洛遇美出擊　急向北京發電報

美國日前對委內瑞拉發動夜襲，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭逮捕並帶離出境前，最後一場公開會晤的對象正是中國官員。據外媒獨家披露，美軍出擊當下，中方代表團人就在首都卡拉卡斯，面對突如其來的軍事行動感到震驚不已，隨即向北京發出多封緊急電報。

川普開先例？彭博：習近平若動台代價更慘

川普開先例？彭博：習近平若動台代價更慘

中國痛批美國跨海抓捕馬杜洛　暴露專制政權真正的恐懼

中國痛批美國跨海抓捕馬杜洛　暴露專制政權真正的恐懼

川普軍事行動完全無法制衡？

川普軍事行動完全無法制衡？

轟綠委修兩岸條例嘴砲政治　張景森：這是要團結台灣的執政黨該做的？

轟綠委修兩岸條例嘴砲政治　張景森：這是要團結台灣的執政黨該做的？

關鍵字：

中國台海衝突經濟成本軍事損失國際制裁

讀者迴響

