張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤：別一新年就得罪音樂圈

▲張惠妹在台東舉辦的跨年晚會相當驚人，被民眾大讚「歷年最猛」。（圖／台東縣政府提供）



記者柯振中／綜合報導

巨星張惠妹2025年帶著眾多歌星回到家鄉台東，獻上精彩的2025台東跨年晚會，讓許多網友大讚「歷年最猛」，沒想到其所屬公司的資本額意外成為關注焦點。對此，國民黨桃園市議員凌濤發文指稱，綠營側翼用專業演唱會替軍火商洗白，其中邏輯顛倒、謬誤百出，令人直搖頭。

承辦公司資本額遭起底 標案金額引討論

張惠妹率領群星舉辦完跨年晚會後，所屬公司「野聲音娛樂」被起底資本額僅20萬元，卻能拿下高達3,500萬元的標案，因而在網路上引發討論，更有人說出「資本額很重要嗎」、「以後誰再拿資本額說嘴，就拿這一場堵住他的嘴」等話語。

凌濤批側翼洗白軍火商 指邏輯錯亂

對此，凌濤在臉書上質疑，「綠營側翼拿台東專業演出為軍火商洗白」，並指稱「青鳥開年第一天就上工，為國防部標案疑慮洗白」，但整體論述邏輯顛倒、謬誤百出，甚至試圖攻擊台灣最傑出的台東跨年演唱會安排，令人直搖頭。

補助說法前後矛盾 凌濤反問好壞標準

凌濤表示，青鳥不斷吹捧台東跨年是因中央有補助才辦得好，如今卻又要找廠商麻煩，反問「所以到底是好還是不好？」他指出，中央補助並非獨厚台東，其他綠營執政縣市同樣有收到補助，「怎麼他們辦成這樣？好的時候中央好棒棒，壞的時候中央就閃得遠遠的？」

資本額比較失焦 演唱會專業無可類比

凌濤進一步指出，側翼拿資本額說嘴，但事實是福麥、大石兩間廠商，原先承攬的生意與軍火無關，「由賣馬桶及賣鞋的廠商，突然轉做國防、好幾億元的軍火槍炮。」相較之下，野聲音娛樂原本就是亞洲頂尖的演唱會策劃公司，專業性天差地別，兩者完全沒有可比性。

張惠妹不計成本回饋家鄉

凌濤說明，張惠妹、陳鎮川等人原本就是亞洲巨星與亞洲最頂尖的策劃團隊，此次為家鄉台東奉獻，根本是不計成本地愛台東，早已超過3,500萬元的實際價值，整體質感與卡司更是翻倍提升。他也呼籲，「綠媒不要一到新年就得罪台灣娛樂圈及音樂圈，應該感謝這麼多台灣之光願意回饋社會。」