政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新版核密機制挨轟　國防部：刪除加註【無】要求

▲國防部（圖／記者呂佳賢攝）

▲國防部指新的核密機制是要確保涉密資訊受到適切保護。（示意圖／記者呂佳賢攝）

18:40 更新國防部說法

記者蘇靖宸／台北報導

國防部2026元旦啟用新版機密標示，規定部隊所產制的任何資料、資訊，都要標註機密屬性，嚴謹到文中每段落都要標註，引發藍白立委批評，此外藍委羅明才昨天質詢，也確實發生誤解其意的狀況。對此，國防部今（6日）表示，「國軍機密資訊精準標示精進作法」是參據美軍及國際友盟國家之精準核密管理作法，並結合我國實際需求及安全考量，以兼顧保護機密資訊，以及適切維持國防透明度之要求，不過經蒐整官兵意見後，已將網路訊息傳遞需加註【無】標示之要求，予以刪除。

立法院財政委員會昨就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，由於該份書面報告於各段落加註【無】，國民黨立委羅明才在質詢國防部副部長徐斯儉時，詢問115年度總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設有沒有影響？但徐斯儉卻說有，他立刻回應，「沒有，你打開第一頁，第一個【無】」。徐斯儉說，【無】是指無機密性，這是新的精準機密辦法。

立法院外交國防委員會民眾黨立委林憶君今（6日）批評，國防部這個新規定根本「愚蠢至極」， 因為依照現行規定，國軍各單位使用通訊軟體的群組對話管理，在國軍部隊，早已行之有年，但倘若官兵在通訊軟體內，刻意清楚標示機密等級，如此作法雖看似可以在事後追查洩密來源，但實際上，不是反而在告訴甚至敵人，群組中每一段訊息的情報價值嗎？這不但不能為國安防堵漏洞，甚至是大開「國安倒車」。

林憶君表示，國防部反而應該是提供給國軍更安全、方便、快速的通訊軟體替代溝通管道，但這些做法，國防部到現在卻完全付之闕如。林憶君也說，她認為，看來國防部至今卻仍未能對國軍的保密防諜工作真正檢討，並積極建置相關保密設施和機制；到現在看來，還是仍然停留在傳統官僚文化的管理，未能落實真正的保密文化，實在令人難以理解。

立法院外交國防委員會國民黨立委徐巧芯也諷，這實在太白痴了，如果寫了【密】，那看到的人眼睛是要挖掉還是怎樣？

對此，國防部回應，「國軍機密資訊精準標示精進作法」是參據美軍及國際友盟國家的精準核密管理作法，並結合我國實際需求及安全考量，以兼顧保護機密資訊，以及適切維持國防透明度之要求。

國防部指出，自國家機密保護法施行迄今，國軍人員保密素養與認知，已有相當提升，尤以處理機密資訊、要求載明保密理由、註記適用法規，以及完整機密要件標示、依法簽奉核定等作法，已具備實質基礎。

國防部進一步說明，新頒精進作法係參考美軍做法，採逐頁逐段審認，明確標示機密要件；並依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到保護，有利於後續資訊管理、追蹤、傳遞及歸檔等作業。凡未涉及機密之各類公務資訊，民眾也可依《政府資訊公開法》相關程序，向各機關申請提供。

國防部強調，針對各級使用網路公務群組，傳遞一般公務資訊，考量各級業依國軍資安規範，不得上傳機密資訊，並完備審認程序，經蒐整官兵意見後，已將網路訊息傳遞需加註【無】標示之要求，予以刪除。

▼國防部「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」書面專題報告。（圖／國防部提供）

▼國防部「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」書面專題報告。（圖／國防部提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

國防部2026元旦啟用新版機密標示，規定部隊所產制的任何資料、資訊，都要標註機密屬性，嚴謹到文中每段落都要標註，但也讓藍委羅明才質詢時誤解其意。立法院外交國訪委員會民眾黨籍立委林憶君今（6日）批評，國防部這個新規定，根本就是「好心辦壞事」，甚至是「愚蠢至極」。

