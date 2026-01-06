國軍核密新制多一堆【無】！藍委都搞混　林憶君：國防部愚蠢至極

▲民眾黨立委林憶君。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國防部2026元旦啟用新版機密標示，規定部隊所產制的任何資料、資訊，都要標註機密屬性，嚴謹到文中每段落都要標註，但也讓藍委羅明才質詢時誤解其意。立法院外交國訪委員會民眾黨籍立委林憶君今（6日）批評，國防部這個新規定，根本就是「好心辦壞事」，甚至是「愚蠢至極」。

林憶君指出，依照現行規定，國軍各單位使用通訊軟體的群組對話管理，在國軍部隊，早已行之有年。但倘若官兵在通訊軟體內，刻意清楚標示機密等級，如此作法雖看似可以在事後追查洩密來源，但實際上，不是反而在告訴他人甚至敵人，群組中每一段訊息的情報價值嗎？這不但不能為國安防堵漏洞，甚至是大開「國安倒車」。

林憶君提醒，國防部反而應該是提供給國軍更安全、方便、快速的通訊軟體替代溝通管道，但這些做法，國防部到現在卻完全付之闕如。林憶君也說，她認為，看來國防部至今卻仍未能對國軍的保密防諜工作真正檢討，並積極建置相關保密設施和機制；到現在看來，還是仍然停留在傳統官僚文化的管理，未能落實真正的保密文化，實在令人難以理解。

立法院財政委員會邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部部長莊翠雲、國防部副部長、海洋委員會副主任委員、海巡署副署長昨（5日）就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告。該份書面報告就於各段落加註【無】。

國民黨立委羅明才質詢國防部副部長徐斯儉時，詢問115年度總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設有沒有影響？但徐斯儉卻說有，他立刻回應，「沒有，你打開第一頁，第一個【無】」，徐斯儉說，【無】是指無機密性，這是新的精準機密辦法。

▼國防部「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」書面專題報告。（圖／國防部提供）