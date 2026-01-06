　
生活

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,行人穿越道,過馬路,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲要做好禦寒工作。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周三至周六清晨強冷空氣籠罩，逐日清晨皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）的機率，並將成為入冬以來首波寒流。

今越晚越冷

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天上午起乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，氣溫驟降，越晚越冷，早出晚歸要記得添加衣物。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周三至周六清晨強冷空氣籠罩，其強度雖僅與前波相近，但因晴朗穩定，輻射冷卻的效應比前波強，逐日清晨皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）的機率，並將成為入冬以來首波寒流（寒流定義：台北測站≦10度）。

挑戰入冬首波寒流

吳德榮表示，而要特別叮嚀的是，周三至周六晨天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後極寒冷，常有部分地區再創低溫，日夜的變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心照料，以保安康。

吳德榮指出，此波強冷空氣2000公尺以上高山，雖仍可降至零度以下，但缺水氣，降雪條件不佳，無需過度期待；周六白天至下周一持續晴朗穩定，冷空氣逐日漸弱，白天氣溫也逐日漸升，但早晚氣溫仍很低，日夜溫差大需注意。

01/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

今晨「中南部比北台冷」　原因曝光

今晨「中南部比北台冷」　原因曝光

中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在台南市楠西的8度，其次為高雄市杉林9.1度。氣象專家林得恩分析，中南部比北部還要冷的4個可能原因，像是地形與地表條件的影響。

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

小寒降臨！北地冰封 陸氣象局：一年中最寒冷時段到來

小寒降臨！北地冰封 陸氣象局：一年中最寒冷時段到來

最凍探5℃　這波冷到沒完沒了

最凍探5℃　這波冷到沒完沒了

估跌破5℃　首波寒流時間曝

估跌破5℃　首波寒流時間曝

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

