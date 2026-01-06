急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

▲要做好禦寒工作。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周三至周六清晨強冷空氣籠罩，逐日清晨皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）的機率，並將成為入冬以來首波寒流。

今越晚越冷

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天上午起乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，氣溫驟降，越晚越冷，早出晚歸要記得添加衣物。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周三至周六清晨強冷空氣籠罩，其強度雖僅與前波相近，但因晴朗穩定，輻射冷卻的效應比前波強，逐日清晨皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）的機率，並將成為入冬以來首波寒流（寒流定義：台北測站≦10度）。

挑戰入冬首波寒流

吳德榮表示，而要特別叮嚀的是，周三至周六晨天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後極寒冷，常有部分地區再創低溫，日夜的變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心照料，以保安康。

吳德榮指出，此波強冷空氣2000公尺以上高山，雖仍可降至零度以下，但缺水氣，降雪條件不佳，無需過度期待；周六白天至下周一持續晴朗穩定，冷空氣逐日漸弱，白天氣溫也逐日漸升，但早晚氣溫仍很低，日夜溫差大需注意。