記者廖翊慈／綜合報導

中國福建26歲網紅Umi（本名吳甄楨）日前被發現一身重傷，在柬埔寨西哈努克港街頭流浪，僅不到一個月就從社群平台光鮮形象，淪落至雙腿骨折、精神恍惚的慘狀。中國駐柬大使館表示，吳小姐被發現時，一身重傷，現已轉院治療，並聯絡上家屬了。

▲▼吳甄楨被發現的樣子。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，吳甄楨的父親吳先生哽咽說道，已確認過，在柬埔寨街頭斷腿流浪的是自己2005年出生的女兒，她讀完中學後就開始工作了，「我只是一個幫人務農的農民，不知道如何接女兒回來。」

目前，當地警方已受理此案，吳先生只能焦急等待消息。吳先生哽咽說道，「如果能先讓她回到中國，我在國內接她回家最好。」

▲吳甄楨在社群經營「高薪生活」的假象。（圖／翻攝自微博）

先前報導指出，吳甄楨2025年4月謊稱在浙江務工，並秘密出境柬埔寨，期間持續透過視訊向家人隱瞞行蹤，9個月內累計向父親索要超8萬元（人民幣，下同，約台幣35.9萬元）。

吳甄楨自2025年12月6日停止更新社群動態（此前帳號原本在展示，她在柬埔寨的奢華生活），12月26日以「腿部骨折需治療」為由向家人索取2200元。家屬表示，轉帳後，當日便看到她流浪街頭的照片，並徹底失聯。





▲吳甄楨的網路形象與流浪樣貌判若兩人。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，吳甄楨於12月26日被發現時，整個人蜷縮在西港街頭，雙腿佈滿黑紫色瘀青、膝蓋骨折，手持CT片且精神萎靡，與往日形象判若兩人。

大使館說道，「據吳小姐反映，她是受『高薪工作』誘惑來柬埔寨，後流落街頭，目前，女子身體狀況有所好轉，領辦已聯繫其家屬，來柬埔寨辦理回國事宜，吳小姐的母親承認，早知女兒在柬埔寨，曾計畫2025年12月接回未果。」

該起事件也引起熱議，有媒體及多名網友指出，吳甄楨是遭到同鄉男友「畫大餅」，以「高薪生活」、「包機酒」等話術哄騙至柬埔寨，另外也有人表示，吳甄楨是遭欠債男友賣去柬埔寨的，不過是否真如網上所說，仍有待調查。

【延伸閱讀】

曾被關押多日！ 「柬埔寨20歲流浪網紅」2毒品陽性、小便困難

「柬埔寨流浪斷腿網紅」已送醫 父親哽咽：不知道怎把她接回來