快訊／最強組合「蔡賴配」成軍！賴清德：在民眾期待中看到自己的責任

記者蔣婕妤／台北報導

千呼萬喚！綠營最強組合「蔡賴配」終於登場。總統蔡英文挑戰2020連任，17日上午9時正式宣布副手由前行政院長賴清德出任，《ETtoday新聞雲》全程直播，帶來最快的第一手消息。賴清德致詞時表示，有感於蔡總統誠意，決定接下副手位置，自己也在民眾的期待中，看到了自己的責任。

賴清德指出，30多年來和台灣人民用熱血和淚水，換來這份得來不易的民主，在香港反送中運動中，顯得更加彌足珍貴，民進黨在明年關鍵的選戰，能奉獻給台灣人民的是什麼？不就是團結守護台灣？台灣贏了就沒有輸家，台灣輸了就沒有贏家。

賴清德說，有感於蔡英文的誠意，從許多民眾的期待中，看到了自己的責任，在最黑暗的時刻，團結守護台灣，指引香港，照亮世界，竭盡所能協助蔡英文，總統勝選，國會過半 捍衛主權。

賴清德表示，將持續推動各項改革，未來施政因應全國氣候變遷、能源轉型、新時代轉型，其他來自國內外挑戰，民進黨努力成為值得人民信賴的政黨，帶領台灣走向世界。

賴清德說，20多年前有幸跟著民主前輩，台灣人民給他的每一份力量，來自對台灣的支持，今日台灣需要，賴清德必然要理想不變、價值不滅，「我跟蔡總統如初選，我們是同黨同志，不是敵人，對手都談不上」經歷許多困難，未來將共同面對更多挑戰，請大家支持蔡總統，感謝陳建仁副總統，支持賴清德，讓大家在壯大台灣的路上，並肩同行。





▲蔡英文副總統參選人公布。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蔡英文副總統參選人公布。（圖／記者周宸亘攝）



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