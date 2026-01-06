韓媒報導習近平、李在明見面4要求4承諾　2017年也傳承諾3不1限制

▲中國國家主席習近平、南韓總統李在明5日在北京人民大會堂檢閱儀仗隊。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

南韓總統李在明近日赴中國進行國是訪問，並於昨天（5日）與中國國家主席習近平舉行「李習會」。在此之前，《ETtoday新聞雲》便以題為「幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！ 8項要求＆承諾曝光」報導，揭露中韓領導人會面前，雙方所交涉的前提與承諾；而韓國中央日報也引述台灣媒體，報導了李習會中宣布的「4要求、4承諾」，同時也回顧2017年時，前總統文在寅訪中前，中方聲稱南韓同意「三不一限制」要求。

《ETtoday新聞雲》日前以題為「幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！ 8項要求＆承諾曝光」報導中，引用我國安單位的相關情資，顯示這次「李習會」前，中韓雙方計有8項尚在協調的承諾與前提細節，包括中方向韓方提出「4個要求」，同時給予「3個承諾」與「1個不承諾」。

中方向韓方提出「4個要求」，包括第一，公開重申遵守中國的「一中原則」，李在明跟習近平見面時，韓方也要遵守一中原則發表於新聞說明上；第二，要求南韓承諾，與美方軍工合作不可以用在印太區域；第三，要求南韓承諾，拒絕部署堤豐（Typhon）中程飛彈系統；第四，中方反對駐韓美軍擴大任務。

至於中國方面，則是給予韓方「3個承諾」與「1個不承諾」。第一，中國會承諾南韓解除對韓華集團子公司的制裁；第二，承諾廢止「禁韓令」，開放韓國演藝人員到中國表演；以及第三，承諾開放更多中國觀光客到南韓，上半年開放三倍，下半年開放五倍。在「1個不承諾」部分，由於南韓方面希望藉由這次訪問，爭取與北韓領導人金正恩見面，但是中方並不承諾「朝鮮半島無核化」。

對此，韓國中央日報近日也引述台灣相關媒體的報導內容，但強調相關的倡議，是否真的存在韓國與中國之間的私下討論；不過，報導中提到，在2017年12月時，南韓前總統文在寅赴中訪問之前，中國也對外聲稱，南韓同意所謂「三不一限制」的要求，也就是同意不參與美國飛彈防禦系統、不進一步部署薩德飛彈系統，以及不讓美日韓軍事聯盟擴大，並且限制目前的薩德飛彈系統的運作。

▼中國國家主席習近平與南韓總統李在明會晤，雙方見面前提條件曝光。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

