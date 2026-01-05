　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總預算卡關TPASS恐停擺　北北基桃12日共商經費救「通勤月票」

▲▼台鐵,閘門,TPASS,旅客,驗票。（圖／記者李姿慧攝）

▲TPASS基北北桃1200元通勤月票補助未到位，四縣市預計1月12日召開「公共運輸發展平台工作小組會議」。（圖／記者李姿慧攝）

記者鄭佩玟／台北報導

由於今年中央政府總預算案卡關，中央TPASS補助款尚未撥入，台北市先用去年剩餘預算支應，目前估計只能撐到1月底。國民黨台北市議員曾獻瑩今（5日）表示，基北北桃四縣市將於1月12日召開「公共運輸發展平台工作小組會議」，共同討論後續經費調度與維持方案。

中央總預算案至今仍未在立法院付委審議，攸關大批通勤族權益的TPASS將受影響。北市交通局坦言，每2天要撥款一次補助款給運輸業者，今年中央補助款未撥入，只能先用去年剩餘預算撥付，預估只能撐到一月底。台北市長蔣萬安上午受訪說，「台北市一定會努力確保市民權益，讓服務不中斷。」

曾獻瑩指出，TPASS政策一年整體預算由台北、新北、基隆及桃園四縣市共同分擔，今年台北市需分擔約30億元，其中一半須由中央補助、一半由市府自籌，目前台北市議會預計在1月底前審查通過自籌部分，屆時可再撐到3月，盼中央儘速撥款，避免影響民眾交通權益。

曾獻瑩轉述台北市交通局說明，基北北桃四縣市合計，TPASS去年（2025年）總預算約63億元，平均每月支出5億多元，目前尚有約7億元結餘，因此可確定政策運作至今年1月底無虞。

至於今年預算，交通局提及，台北市預計需負擔30.22億元，因運載量相對較高，約占整體預算的一半；其中將向中央申請補助15.55億元，市府自籌14.67億元。交通局表示，待市議會交通委員會審議通過自籌預算後，將先行啟動這14.67億元，以確保TPASS政策不中斷、保障通勤族權益。另外，交通局也說，基北北桃四縣市預計於1月12日召開「基北北桃公共運輸發展平台工作小組會議」，共同討論後續TPASS政策的財務調度與維持方式。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度
彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委high喊林宜瑾撤兩岸條例草案　辦公室打臉：根本還沒送出去

總預算卡關TPASS恐停擺　北北基桃12日共商經費救「通勤月票」

尚未修法納管退役校官赴陸　藍黨團爆：多人已被通知全面改申請制

傳賴、卓擬下鄉宣講總預算　王鴻薇諷：要講就請用功別再自創憲法

總預算案遲未審鄭麗文怪賴清德　綠嗆耍嘴皮：是藍白忙於推動違憲法案

轟綠委修兩岸條例嘴砲政治　張景森：這是要團結台灣的執政黨該做的？

北京也可發動斬首？　6張圖看委內瑞拉對台灣安全影響＆訊息戰場

綠委要修兩岸條例　蕭旭岑：若引爆衝突賴可戒嚴停止2028選舉

傳賴清德將下鄉宣講總預算　鄭麗文諷：擺明只想提早打選戰

鄭麗文親送「最高顧問」聘書　王金平：希望國民黨正常發展

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

藍委high喊林宜瑾撤兩岸條例草案　辦公室打臉：根本還沒送出去

總預算卡關TPASS恐停擺　北北基桃12日共商經費救「通勤月票」

尚未修法納管退役校官赴陸　藍黨團爆：多人已被通知全面改申請制

傳賴、卓擬下鄉宣講總預算　王鴻薇諷：要講就請用功別再自創憲法

總預算案遲未審鄭麗文怪賴清德　綠嗆耍嘴皮：是藍白忙於推動違憲法案

轟綠委修兩岸條例嘴砲政治　張景森：這是要團結台灣的執政黨該做的？

北京也可發動斬首？　6張圖看委內瑞拉對台灣安全影響＆訊息戰場

綠委要修兩岸條例　蕭旭岑：若引爆衝突賴可戒嚴停止2028選舉

傳賴清德將下鄉宣講總預算　鄭麗文諷：擺明只想提早打選戰

鄭麗文親送「最高顧問」聘書　王金平：希望國民黨正常發展

雲林縣政府文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

吳念軒無預警現身宋偉恩嚇壞　鄭茵聲警告別相信任何人

睽違4年重返中壢！台啤雲豹「集中壢亮」主場週登場、中原大戰國王

岡本和真完成度高！有25轟潛力　美媒解析為何適合大聯盟

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押　聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

西武獅雙王牌今井達也旅美、高橋光成留隊　監督期待新賽季

少女被警告厄運「iPhone秒失竊」　小偷竟是算命師本人

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

【付費解鎖技能】沒食物時水豚毫無反應　聞到食物馬上給握手XD　

政治熱門新聞

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

雙柯會暗藏政治算計？邱毅：最緊張的是賴清德

中國學美「斬首賴清德」？　矢板明夫曝關鍵差異：這種擔憂是多餘

北京也可發動斬首？　6張圖看委內瑞拉對台灣安全影響＆訊息戰場

中共軍演期間花7萬多餐敘　海巡署長：是我建議管碧玲可照常進行

解放軍嫡傳委內瑞拉軍隊潰敗　專家點出中國軍事體系核心弱點

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

賴清德可以做什麼？　黃暐瀚提6建議：彎下身段尋求中間選民支持

分析川普打委內瑞拉原因　范琪斐：同邏輯是否也會接受中國管台灣？

川普下個目標　邱毅點名「石油大國」政權危險了

嘆馬英九放行獄中投書卓榮泰卻禁播節目　陳水扁：比起外頭天氣心更冷

陳水扁開節目喊卡　總統府：最重要是健康受到最好照顧

賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬」

陳水扁節目喊停！總統府：司法機關依法辦理

更多熱門

相關新聞

北市知名電影院「突宣布熄燈」營業至1／31

北市知名電影院「突宣布熄燈」營業至1／31

位在台北市民生社區圓環、擁有30年歷史的「新民生戲院」，今（5）日突宣布，即將於2026年1月31日歇業。戲院坦言，面對大眾觀影習慣改變、經營困境，只能選擇下台一鞠躬，「這不是一個輕鬆的決定。更不是一句話就能帶過的告別」，消息一出也讓不少在地人感到震驚與不捨。

TPASS恐只撐到月底　蔣萬安：努力確保福利

TPASS恐只撐到月底　蔣萬安：努力確保福利

余家昶紀念碑製作完成　蔣萬安曝規劃地點

余家昶紀念碑製作完成　蔣萬安曝規劃地點

退役國手曲棍球場施暴　狂毆國中生後腦

退役國手曲棍球場施暴　狂毆國中生後腦

大鵬足湯公園爆衝突！兩對夫婦扭打進警局

大鵬足湯公園爆衝突！兩對夫婦扭打進警局

關鍵字：

曾獻瑩TPASS交通台北新北

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面