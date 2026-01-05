總預算卡關TPASS恐停擺　北北基桃12日共商經費救「通勤月票」

▲TPASS基北北桃1200元通勤月票補助未到位，四縣市預計1月12日召開「公共運輸發展平台工作小組會議」。（圖／記者李姿慧攝）

記者鄭佩玟／台北報導

由於今年中央政府總預算案卡關，中央TPASS補助款尚未撥入，台北市先用去年剩餘預算支應，目前估計只能撐到1月底。國民黨台北市議員曾獻瑩今（5日）表示，基北北桃四縣市將於1月12日召開「公共運輸發展平台工作小組會議」，共同討論後續經費調度與維持方案。

中央總預算案至今仍未在立法院付委審議，攸關大批通勤族權益的TPASS將受影響。北市交通局坦言，每2天要撥款一次補助款給運輸業者，今年中央補助款未撥入，只能先用去年剩餘預算撥付，預估只能撐到一月底。台北市長蔣萬安上午受訪說，「台北市一定會努力確保市民權益，讓服務不中斷。」

曾獻瑩指出，TPASS政策一年整體預算由台北、新北、基隆及桃園四縣市共同分擔，今年台北市需分擔約30億元，其中一半須由中央補助、一半由市府自籌，目前台北市議會預計在1月底前審查通過自籌部分，屆時可再撐到3月，盼中央儘速撥款，避免影響民眾交通權益。

曾獻瑩轉述台北市交通局說明，基北北桃四縣市合計，TPASS去年（2025年）總預算約63億元，平均每月支出5億多元，目前尚有約7億元結餘，因此可確定政策運作至今年1月底無虞。

至於今年預算，交通局提及，台北市預計需負擔30.22億元，因運載量相對較高，約占整體預算的一半；其中將向中央申請補助15.55億元，市府自籌14.67億元。交通局表示，待市議會交通委員會審議通過自籌預算後，將先行啟動這14.67億元，以確保TPASS政策不中斷、保障通勤族權益。另外，交通局也說，基北北桃四縣市預計於1月12日召開「基北北桃公共運輸發展平台工作小組會議」，共同討論後續TPASS政策的財務調度與維持方式。