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「蔡賴配」組合公布　賴清德輔選首站為「桃園周杰倫」站台

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▲「蔡賴配」組合公布後，賴清德輔選首站為「桃園周杰倫」站台。（圖／馮玉英提供）

▲「蔡賴配」組合公布後，賴清德輔選首站為「桃園周杰倫」站台。（圖／馮玉英提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020大選，民進黨17日宣布正副總統組合「蔡賴配」後，副總統參選人賴清德隨即展開輔選行動；首站抵桃園市出席於中壢區舉辦的「家鄉味、飄香味」全國新住民市集巡迴活動，為中壢區立委參選人彭俊豪輔選。賴清德說，現任市議員彭俊豪有「桃園周杰倫」稱號，對中壢的建設發展很有使命感，籲請大家把好人才送進立法院。

賴清德說，彭俊豪年紀輕、學歷高，形象清新且親和力佳，是站在台灣的本土路線，不僅對中壢的未來發展有使命，也是台灣優質的青年的，擔任中壢區的兩屆市議員，表現傑出，像這樣的好人才，大家一定要把他送進立法院，為鄭文燦市長推動桃園建設，向中央爭取更多預算。

▲「蔡賴配」組合公布後，賴清德輔選首站為「桃園周杰倫」站台。（圖／馮玉英提供）

▲▼桃園越籍配偶及新住民姐妹出席「家鄉味、飄香味」全國新住民市集巡迴活動，力挺彭俊豪。（圖／馮玉英提供）

▲「蔡賴配」組合公布後，賴清德輔選首站為「桃園周杰倫」站台。（圖／馮玉英提供）

賴清德並以他擔任行政院長時，核定給桃園的建設經費，包括前瞻基礎建設約有二千億，該些許多的建設經費都用在中壢區鐵路地下化、機場捷運延伸到中壢區等重大交通建設，因此為了中壢區日後的發展，籲請大家一定要支持彭俊豪。

對於被視為藍營票倉的中壢區，賴清德表示，蔡英文總統一定要贏、彭俊豪也一定要贏。去年市長選舉，鄭文燦市長即在該選區贏得8,000票，大家千萬不要以為中壢市民一定是支持那一個政黨，他相信中壢市民水準很高，是選人不選黨的。「家鄉味、飄香味」全國新住民市集巡迴活動，於中壢區公民會館前舉行，以桃園越籍配偶為主的桃園市越配權益促進會創會理事長馮玉英、現任理事長阮慶漓、桃園市新住民協會總幹事郭明宗等百餘新住民姐妹到場相挺。

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