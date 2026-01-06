泰國打擊大麻！　2025年「7297家大麻店」宣布倒閉

▲泰國自2025加強國內大麻管制，使得同年有超過7千家大麻店倒閉。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

泰國公共衛生部5日證實，隨著內閣通過全新大麻管理法案，2025年全國已有超過7000家大麻店家歇業，主因是新法規上路後，業者申請換照的比例大幅下滑。根據泰國政府新規定，大麻必須在醫師開立處方才可取得。

根據The Thaiger報導，公共衛生部長帕塔納．蓬帕（Pattana Promphat）指出，內閣已核准新的部長級法規草案，將全面規範受管制草藥的研究、出口、販售與加工，並取代2016年制定、已不合時宜的舊制度。

帕塔納說，舊有規範無法反映當前大麻市場的實際狀況，監管力道不足，因此新制度將加強對大麻銷售、出口與加工流程的控管，同時「以保護消費者、降低對社區的負面影響為目標」。

依照新規定，大麻業者只能在法律指定的場所販售，包含醫療機構、藥房、草藥零售店以及傳統治療所，並且需由醫師負責開立處方，再交由合格人員進行配藥。他強調，泰國具備足夠的醫療專業人力，可支撐新的發照制度運作。

目前仍持有有效執照的店家可營業至執照到期，但新申請或續照案件，將全面適用新標準。官方也坦言，相關業者勢必得調整經營方式，不過使用大麻進行醫療治療的患者不會受到影響。

官方數據顯示，截至2025年12月28日，全國共有1萬8433家大麻業者。其中，2025年有8636家店家執照到期，但僅有1339家申請續照，約占15.5%，最終有7297家選擇退出市場。目前全泰國仍有1萬1136家大麻商店仍在經營中。

衛生部指出，2026年預計將有4587家大麻商店營業執照到期，2027年則有5210家。