「台南女兒」林志玲出嫁　賴清德祝福永結同心：見證跨越國界的愛情





▲賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

「台灣第一名模」林志玲和日本男星AKIRA於17日在家鄉台南舉行大婚，這場堪稱「世紀婚禮」的盛大日子，引起外界高度關注，不僅是現任台南市長黃偉哲送給他們共計12樣的「台南嫁妝一牛車」，連前台南市長、民進黨副總統參選人賴清德也發文祝賀。

賴清德表示，「林志玲小姐是台南女兒，多年來在演藝圈表現深受肯定！為人稱道的還有她的愛心，許多弱勢團體例如台南的蘆葦啟智中心均曾獲得志玲小姐的善心捐款。」

賴清德說，欣聞今天林家大喜之日，婚宴的地點選擇在台南市美術館一館，俗語說「有緣千里結良緣」，今天林志玲和夫婿Akira（黑澤良平）在這美好的所在，許下幸福的誓言，更見證了這份跨越語言、跨越國界的愛情，讓整座城市都洋溢著喜氣！

賴清德強調，在此表達最深的感動與祝福，恭喜林府喜得良婿，也再次祝福志玲小姐和夫婿良平先生這對佳人，永結同心，永浴愛河，未來的路上，兩人牽手同甘共苦，事事順心，闔家幸福平安。

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▼林志玲、AKIRA婚禮。（圖／記者李毓康攝）