快訊／板橋某社區大樓墜樓！「20多歲男倒花圃」無呼吸心跳搶救中

▲板橋20多歲男墜樓，送醫搶救中。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市板橋區藝文街一處社區大樓，6日下午4時22分發生一起墜樓意外！有住戶聽到一聲巨響外出查看，孰料，卻驚見一名年約20多歲的男子倒臥花圃中，嚇壞報警處理。警消獲報到場，發現男子已無呼吸心跳，趕緊將人送醫搶救，至於詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995