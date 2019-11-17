快訊／陳建仁交棒賴清德　答應蔡英文接任「全國競選總部主委」

▲蔡英文「副總統參選人公布」記者會。（圖／記者莊喬迪攝）



記者陶本和／台北報導

面對2020大選，總統蔡英文17日宣布副手由前行政院長賴清德擔任；同時也宣布現任副總統陳建仁接任全國競選總部主委。陳建仁在致詞時高喊，「我義不容辭，維護民主自由，一起爭取全國支持。」

陳建仁出席記者會，帶著一貫的燦爛笑容，在致詞時表示，學術研究是他最喜愛的工作，公共服務是他的階段性任務，就像是過去在SARS期間擔任衛生署長；在四年前，其夫人和女兒告訴他，天主召叫，應該做天上的光、地上的鹽，「我應該向蠟燭一樣，燃燒自己。」

陳建仁說，未來台灣會更好，因為蔡英文有智慧、有勇氣和慈悲，為國人翻轉台灣，帶來平安喜樂，這四年來有卓越的領導，執政團隊勇於承擔，讓台灣從多年衰退中走到正確道路。

陳建仁表示，這四年來，認真打拼，有不錯的成績，但還有很多施政計畫還要繼續進行；他強調，在今年三月份，向總統表達他的階段性任務結束，應該要讓她組成最強、最理想、最有力的組合。

陳建仁說，蔡英文邀請他擔任全國競選總部主委，他義不容辭，一起維護民主自由和平，一起爭取全國支持，達到總統勝選、國會過半的目標。

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