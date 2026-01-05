陸26歲正妹網紅被男友騙至「柬埔寨」　雙腿疑遭打斷被丟路邊

▲陸26歲網紅吳甄楨。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國福建26歲網紅Umi（本名吳甄楨）日前被發現一身重傷，在柬埔寨西哈努克港街頭流浪，僅26天從社群平台光鮮形象，淪落至雙腿骨折、精神恍惚的慘狀。中國駐柬大使館表示，得知消息後，迅速派人前往救援，「吳女坦言是受到高薪誘惑才落入陷阱。」

▲▼吳甄楨雙腿骨折坐在柬埔寨街頭，一身髒汙、頭髮打結。（圖／翻攝自微博）

據《北京日報》報導，吳甄楨2025年4月謊稱「在浙江務工」秘密出境柬埔寨，期間持續透過視訊向家人隱瞞行蹤，9個月內累計向父親索要超8萬元（人民幣，下同，約台幣35.9萬元）。

吳甄楨自2025年12月6日停止更新社群動態（此前帳號原本在展示，她在柬埔寨的奢華生活），12月26日以「腿部骨折需治療」為由向家人索取2200元。家屬表示，轉帳後，當日便看到她流浪街頭的照片，並徹底失聯。

▲網友指出，若非頭上相同墨鏡，很難看出是同一人。（圖／翻攝自微博）

報導指出，吳甄楨於12月26日被發現時，整個人蜷縮在西港街頭，雙腿佈滿黑紫色瘀青、膝蓋骨折，手持CT片且精神萎靡，與往日形象判若兩人。

中國駐柬大使館表示，經連日搜尋，於2026年1月3日在西哈努克市一家醫院找到該吳姓女子，「女子當時身體狀況很差，領辦當即協調轉送至另一家醫院救治。」

▲吳甄楨的網路形象。（圖／翻攝自微博，上同）

大使館說道，「據吳小姐反映，她是受『高薪工作』誘惑來柬埔寨，後流落街頭，目前，女子身體狀況有所好轉，領辦已聯繫其家屬，來柬埔寨辦理回國事宜，吳小姐的母親承認，早知女兒在柬埔寨，曾計畫2025年12月接回未果。」

該起事件也引起熱議，有媒體及多名網友指出，吳甄楨是遭到同鄉男友「畫大餅」，以「高薪生活」、「包機酒」等話術哄騙至柬埔寨，初期還營造KTV聚會、奢侈品消費等「安全暴富」假象。