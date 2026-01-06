▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

面對少子化的國安危機、高齡社會的轉型壓力，以及教育現場日趨複雜的挑戰，台北市長蔣萬安今（6日）主持市政會議時宣布，台北市營養午餐將全面免費。教育局長湯志民表示，預估大約所需預算約20多億，盼能用財畫法補助款支應，預計受惠人數將近18萬人，細節目前還有待確認，預算會先在下會期第一次追加減預算編列，最快115學年上路。

蔣萬安藉由今天市政會議中表示，始終堅持再苦不能苦孩子，所以在2024年底，當中央喊停班班有鮮奶，就決定中央不做台北做，去年成功推動生生喝鮮奶，今年還要進一步升級為生生喝鮮奶3.0，涵蓋國中生，向下照顧到2歲幼兒，讓台北市2到15歲的孩子在關鍵發育期，都能獲得穩定優質的營養補給。

蔣萬安更決定今年起台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，做到「營養午餐、午餐營養」，還能更進一步推動營養教育以及食農教育。他說，營養午餐不應只是一頓飯，更是平權的重要環節，團隊發現隨著物價波動，家庭育兒的負擔日益沉重，不希望任何一個孩子因為家庭經濟因素，而在餐桌上感受到差異，我們透過全面免費，以營養午餐平均一餐60到70元估計，能直接減輕家長每年上萬元的經濟支出，更重要的是，由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限的問題。

北市議會下午舉行教育委員會各議員也都關心營養午餐議題，教委會第一召集人、議員張斯綱也詢問，大約預算與受惠人數。教育局長湯志民表示，台北市國中小學生約有近18萬人，目前初估預算約20多億，預計經費來源會用財畫法補助款來負擔。湯志民指出，由於現階段營養午餐餐費標準不同，預算估算方式先用平均價來計算，國小約63元、國中約67元，至於未來補助是用均價還是最高價來補助還要再研議計算。

議員洪婉臻也提醒，每個學校營養午餐經費不同，有些學校一餐75元，有些一餐只有60元，有些水果可以吃到草莓、藍莓，但很多學校餐費無法支應這類型水果，實際上會有落差，就算是免費也要有基準，希望午餐能夠更營養更多元。湯志民則說，目前還有些細節部分仍要確認，包含執行方式、預算該如何編列等都還要府內規畫討論，如何讓學生能感受到有受惠、菜色變好等，依照目前時程最快115學年上路。

