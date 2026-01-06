　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安宣布國中小營養午餐免費　北市教局長估所需預算約20多億

▲台北市長蔣萬安出席議員就職三周年慈善活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

面對少子化的國安危機、高齡社會的轉型壓力，以及教育現場日趨複雜的挑戰，台北市長蔣萬安今（6日）主持市政會議時宣布，台北市營養午餐將全面免費。教育局長湯志民表示，預估大約所需預算約20多億，盼能用財畫法補助款支應，預計受惠人數將近18萬人，細節目前還有待確認，預算會先在下會期第一次追加減預算編列，最快115學年上路。

蔣萬安藉由今天市政會議中表示，始終堅持再苦不能苦孩子，所以在2024年底，當中央喊停班班有鮮奶，就決定中央不做台北做，去年成功推動生生喝鮮奶，今年還要進一步升級為生生喝鮮奶3.0，涵蓋國中生，向下照顧到2歲幼兒，讓台北市2到15歲的孩子在關鍵發育期，都能獲得穩定優質的營養補給。

蔣萬安更決定今年起台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，做到「營養午餐、午餐營養」，還能更進一步推動營養教育以及食農教育。他說，營養午餐不應只是一頓飯，更是平權的重要環節，團隊發現隨著物價波動，家庭育兒的負擔日益沉重，不希望任何一個孩子因為家庭經濟因素，而在餐桌上感受到差異，我們透過全面免費，以營養午餐平均一餐60到70元估計，能直接減輕家長每年上萬元的經濟支出，更重要的是，由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限的問題。

北市議會下午舉行教育委員會各議員也都關心營養午餐議題，教委會第一召集人、議員張斯綱也詢問，大約預算與受惠人數。教育局長湯志民表示，台北市國中小學生約有近18萬人，目前初估預算約20多億，預計經費來源會用財畫法補助款來負擔。湯志民指出，由於現階段營養午餐餐費標準不同，預算估算方式先用平均價來計算，國小約63元、國中約67元，至於未來補助是用均價還是最高價來補助還要再研議計算。

議員洪婉臻也提醒，每個學校營養午餐經費不同，有些學校一餐75元，有些一餐只有60元，有些水果可以吃到草莓、藍莓，但很多學校餐費無法支應這類型水果，實際上會有落差，就算是免費也要有基準，希望午餐能夠更營養更多元。湯志民則說，目前還有些細節部分仍要確認，包含執行方式、預算該如何編列等都還要府內規畫討論，如何讓學生能感受到有受惠、菜色變好等，依照目前時程最快115學年上路。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直播沒戴頭巾！狠父揪2兒子「榮譽處決」18歲女兒
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助搜救

F-16V飛官疑跳傘　搜救機抵達目標區、周邊貨輪助搜救

表態了！將爭取議長連任　謝典霖晚間證實：我不選縣長了

F-16戰機夜航失聯搜救中！柯文哲發文祈禱：盼盡快將飛官帶回

幕後／江啟臣、楊瓊瓔爭台中戰火詭譎　國民黨擬比內參民調解決

快訊／F-16夜航失事！上尉飛官疑跳傘　卓榮泰指示儘速救援

快訊／F-16夜航失事上尉飛官疑跳傘　賴清德下令全力搜救

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助搜救

F-16V飛官疑跳傘　搜救機抵達目標區、周邊貨輪助搜救

表態了！將爭取議長連任　謝典霖晚間證實：我不選縣長了

F-16戰機夜航失聯搜救中！柯文哲發文祈禱：盼盡快將飛官帶回

幕後／江啟臣、楊瓊瓔爭台中戰火詭譎　國民黨擬比內參民調解決

快訊／F-16夜航失事！上尉飛官疑跳傘　卓榮泰指示儘速救援

快訊／F-16夜航失事上尉飛官疑跳傘　賴清德下令全力搜救

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

金色三麥日本便宜賣被罵「吃定台灣人」　董事長道歉！官方回應曝

黃仁勳「兆元宴」又要來了！最快1月再訪台灣　3大主要行程曝光

安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手

意識形態淪為政治人物算計的權力遊戲

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

【比人還會停車】聰明警犬甩尾入褲一次到位XD 駕駛技術滿分❤

政治熱門新聞

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

快訊／外送員保障法三讀通過！每單報酬不得低於45元　強制業者投保

快訊／F-16夜航失事上尉飛官疑跳傘　賴清德下令全力搜救

綠委要修兩岸條例　蕭旭岑：若引爆衝突賴可戒嚴停止2028選舉

美國智庫「中共攻台報告」　解放軍傷亡破10萬、4面向代價慘重

民進黨拍板　賴清德明宣布徵召「牙醫界劉寶傑」戰南投縣長

快訊／F-16夜航失事！上尉飛官疑跳傘　卓榮泰指示儘速救援

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

F16V飛官疑跳傘　搜救機抵達、貨輪助搜救

遭中國禁止入境　石平抵台高呼：告訴世界「台灣就是獨立國家」

憂黃國昌快被抓去關　蕭旭岑：未來恐綠白合

何啟聖宣布參選花蓮縣長　要終結23年傅崐萁王朝

謝典霖晚間證實：我不選縣長了

更多熱門

相關新聞

即／台北營養午餐全面免費　高雄不跟進原因曝

即／台北營養午餐全面免費　高雄不跟進原因曝

台北市長蔣萬安今（6日）主持市政會議時宣布，面對少子化的國安危機，台北市營養午餐將全面免費，外界也關心其他縣市是否考慮跟進。對此，高雄市教育局回應，本市學校午餐維持使用者付費原則，家境困難的孩子給予全額補助，會將教育經費用在對孩子最有意義的項目，避免排擠其他教育政策經費。

TPASS恐斷炊！蔣萬安要行政立法好好溝通　許淑華批推卸責任

TPASS恐斷炊！蔣萬安要行政立法好好溝通　許淑華批推卸責任

TPASS恐停擺北北基桃將開會　綠轟蔣萬安甩鍋中央

TPASS恐停擺北北基桃將開會　綠轟蔣萬安甩鍋中央

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

Lulu絕美婚紗換3套超吸睛！

Lulu絕美婚紗換3套超吸睛！

關鍵字：

蔣萬安台北營養午餐教育局

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面