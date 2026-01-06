林宜瑾駁兩岸條例撤案　賴苡任列7點打臉：議事處出現立可帶塗改

▲立委林宜瑾。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委林宜瑾提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除原條文中「國家統一」字眼，5日傳出主動撤案，但林宜瑾則回應國民黨造謠，沒有成案何來撤案？對此，國民黨前副發言人賴苡任今（6日）列出7點，包括「上午週五有送案」、「對助理下令，不准說收回」、「議事處出現立可帶塗改證據」，大酸怕丟臉影響士氣，所以硬拗還沒送，現在人盡皆知。

賴苡任表示，林宜瑾的「台獨自嗨法案」始末大概已經塵埃落定了，始於慷慨激昂，終於遮遮掩掩。

賴苡任指出，第一「上午週五有送案」、第二「週一收回提案，因為今天週二是程序委員會」、第三「林宜瑾怕丟臉，硬要說還沒送，不是撤回」、第四「對助理下令，不准說收回，統一說還沒送」、第五「林宜瑾自己三點聲明的第三點露出馬腳」、第六「自證曾經送過案，但議事處說要修正」、第七「議事處出現立可帶塗改證據」。

賴苡任強調，簡單來說，林宜瑾送出後收回，東窗事發，怕此事丟臉且影響士氣，所以硬拗還沒送，本來想鬼鬼祟祟，現在人盡皆知。

▼林宜瑾提案修兩岸條例。（圖／林宜瑾國會辦公室提供）