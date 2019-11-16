韓國瑜快學！小英財產Google就有　2招回應財產爭議、不扯國家機器

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜豪宅風波延燒，韓陣營15日召開記者會揭露韓國瑜自36歲起「4買4賣」紀錄，除了再度質疑「國家機器」介入，更嗆聲蔡英文比照辦理公佈財產細節。不過，蔡英文競選辦公室相當不以為然，狠打臉韓國瑜，強調小英財產上網Google就有。事實上，蔡英文也曾陷入財產爭議，當時小英沒扯國家機器，選擇公布二十年財產異動，並將財產全信託。

韓國瑜豪宅風波延燒，競選辦公室15日召開記者會揭露韓國瑜自36歲起「4買4賣」紀錄，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千質疑，有心人士和媒體一直想營造韓國瑜擁有很多房子、買賣很多房子，但這些資料原本應是受到保護的個人資料，但這段期間資訊被有心人士對外釋放，試圖用「切香腸」模式，抹黑攻擊韓國瑜，直呼這就是徹查「國家機器」介入大選的機會。

韓競辦也強調，韓國瑜已光明磊落公布多年房產買賣交易細節，希望輪到總統蔡英文，比照韓國瑜今天記者會，公布多年來名下土地及房屋買賣細節，才是一場公平客觀的選舉。

面對韓陣營嗆聲，蔡英文競選辦公室以四點聲明回應，強調蔡英文的財產早就公布，只要上網查就有，還貼心附上相關連結供韓國瑜參考。蔡辦強調，要了解蔡總統個人財產最新現況，只要打開監察院網頁，就可以輕易查詢得到。事實上總統早在2015年，就將所有個人財產交付信託，並檢附完整資料，同時也召開記者會公布20年來財產異動情形供各界檢視，沒有隱匿，更不存在所謂的炒作。

蔡辦狠酸，「Google是國人普遍使用，非常便利的網路搜尋引擎，誠如張善政先生所說，數位時代，應該有『數位腦袋』。」蔡英文15日在台南受訪時也回擊，韓國瑜大概沒有Google過或查過監察院資料，自己早就公布過20年來的財產異動，2015年還有製表把所有財產申報公布了，「如果他要了解我的情況，Google一下就知道了。」

此外，韓辦15日記者會上質疑媒體和國家機器介入，不然怎麼能輕易得到相關資訊。不過，孫大千話才剛說完，就被記者打臉，「我可以來解釋一下，鎮江街的房子資料在哪裡。」

《壹週刊》記者起身回應，韓國瑜就任立委到卸任的期間，他所擁有財產資料都被刊載在「公職人員財產申報表」、《監察院公報》、「公職人員財產申報專刊第二期」中，內容也包括李佳芬的土地權狀資訊，這些資料可以在監察院、國家圖書館中尋得。此話一出，韓營瞬間啞口無言，現場靜默長達8秒，未針對記者的話做出任何回應。

對比韓國瑜處理財產爭議選擇回嗆，蔡英文在2016年爭取總統寶座時，也曾面對國民黨質疑炒地皮。當時，蔡英文選擇的做法有兩項，第一是所有財產在律師見證下全部送信託；第二項，民進黨當時召開記者會，公開蔡英文20年來任公職或競選公職的財產申報狀況。

蔡英文2016年回應外界對其財產質疑，她在2015年10月下旬，將所有財產信託給台灣銀行，除了生活所需的財務及兩本書的著作權外，存款、不動產、有價證券全部信託。

當時有黨內人士透露，蔡英文信託的存款4400萬元，比前一次選舉申報少795萬元，主要是繳交房貸，而大選繳交的1500萬元保證金，也將由存款支出，並非民進黨繳交；此外，不動產的部份共有6筆，2筆是位於敦化南路的房子和土地、2筆是永和的房子與土地，另2筆是繼承父親在松山區的土地；有價證券的部份，蔡英文繼承父親正中公司的股票41萬股，依票面價值約410萬元。

除了將財產全交信託外，蔡英文的第二個做法是公開二十年財產異動。2015年底，民進黨舉行記者會，公開蔡英文20年來任公職或競選公職的財產申報狀況。蔡英文當年受訪時表示，所有財產都如實申報，若有變動下一次申報都會申報，這是公開透明的，面對國民黨的指控，民進黨用客觀、政府的資料、登記的資料，清楚的說明相關指控沒有事實根據。

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