圖／韓國瑜台北買4棟賠2棟　時序、價差一次看

▲韓國瑜買賣房產交易紀錄一次公開。（圖／韓國瑜辦公室提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜豪宅風波餘波盪漾，韓國瑜日前強調「一定會公布所有房產買賣」。韓國瑜競選總部15日舉行記者會，公布韓國瑜自36歲起在台北「4買4賣」紀錄，其中在鎮江街的房子買賣都是700萬，在板橋的房子轉手賣掉後賺1600萬，在內湖以及南港的房子則是分別賠了290萬和420萬，目前韓家有在雲林一戶自住宅，以及大女兒韓冰名下一戶旁系長輩所贈與的加拿大地下室住宅。





韓國瑜1993年當選立委，在立法院附近的鎮江街購有一處小公寓，作為在立法院問政時的棲身之所。但2002年未尋求連任後，就進行處分賣掉。韓國瑜夫婦返回雲林，購入古坑一處房產，直到今年9月以850萬元，低於當初入手的價格售出。



2007年，韓國瑜夫婦先在板橋新板段貸款購買一處總價3973萬元的房產，頭期款約800萬元，乃是韓國瑜夫婦的積蓄、再加上部分家中長輩的資助。3年後，因為考慮移居台北市，即出售位於板橋的房產，很幸運地因房價起飛，轉手賺了1642萬元。



在出售板橋房產後，韓國瑜夫婦「換屋」到台北市，貸款買了總價3433萬元的內湖潭美段一處房產，但購屋後發現，附近交通並不如預期方便，且屋內使用空間不足。隔年透過仲介介紹，購入南港經貿段預售屋，也就是台肥的無雙社區，總價7220萬元。



韓國瑜夫婦有意準備從內湖「換屋」到南港，但因為貸款負擔實在太重，韓國瑜夫婦評估未來恐怕負擔不起，因此趕在交屋前就以賠本價格6950萬元轉手，加計付給台肥的利息和仲介費等，一共損失428萬元。2018年，韓國瑜南下高雄發展，把內湖的房產售出，將利息費、增值稅與仲介費等計入，韓國瑜夫婦變相虧損290萬元。

韓國瑜競辦強調，投資置產，有賺有賠，皆為個人財務規劃，一介平民以自身積蓄購屋買賣獲利，實屬平常，但與其將一筆賠錢賣出的房屋交易，擴大解釋成為炒房，不如好好探討為何台灣房價居高不下？是否因為有人炒作地皮？民進黨已經執政3年半了，在房價問題上有什麼具體政策和作為？還是只是會放任特定有心人士洩漏個資，放大檢視韓國瑜夫婦從未付清或過戶、並且賠錢售出的一筆「未實現」房產，卻完全不過問千金總統那15筆「真實擁有」過，並且「賺了好多錢」的土地買賣？

▼「直球對決！韓氏夫婦房產一次公開！下一位，蔡英文輪妳了？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）