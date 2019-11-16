快訊／遭勸退不分區　謝龍介親口宣佈 ：明年1/11後參選國民黨主席

記者楊蕓／台北報導

國民黨16日召開中央委員會，針對不分區名單進行同意權，國民黨台南市黨部主委謝龍介由第12名被後調至第15名。謝龍介稍早受訪時，親口證實，「明年投完票，將啟動參選黨主席」。同時他上台致詞時也表示，有多方聲音勸進他主動退出不分區，但他說若國會過半須要靠韓粉的話「那我需要考慮兩三天。」

謝龍介表示，很多支持他的朋友和韓家軍認為，是不是應該退出不分區名單，「他們大概是覺得把我名次對調很不捨吧」，但他認為黨是一體的，因此就跟他們說給他思考兩天。

謝龍介排名對調後，韓粉批評國民黨利用謝，讓吳敦義保送進立院，對此，謝龍介說，「這是有些人的想法，我身為國民黨一員，也要為黨著想，尤其讓民進黨下架，必須國會過半，否則韓國瑜在總統府就做不了事，因此才說我要思考一下」，並強調他不覺得委屈，但也呼籲，「應該靠人民選票過半，而不是靠我過半。」

謝龍介說，國民黨若要改造必須引進外部力量，尤其是基層庶民的力量，我想會比現在更好，他也宣布，明年一月投完票就會啟動參選黨主席，被追問是否挑戰吳敦義，謝龍介則說，「主席是不是願意續任還不知道嘛！沒有所謂挑戰嘛！很多人認為國民黨需要改造，所以我才說明年選完後，我就參選黨主席。」

國民黨15日召開臨時中常會調整名單，刪除前立委邱毅，具財經專長的曾銘宗改列第1名，前警大教授葉毓蘭排第2名，有法律專長的前立委李貴敏排第3名，前總統府發言人陳以信順利擠進第10名，吳敦義退到第14名，挺韓的台南市議員謝龍介也移至第15名，前陸委會副主委張顯耀排第17名。

國民黨不分區名單：

1. 國民黨現任立委曾銘宗

2. 前警大教授葉毓蘭

3. 前立委李貴敏

4. 退將吳斯懷

5. 前立委鄭麗文

6. 全國農田水利會長林文瑞

7. 屏東縣黨部主委廖婉汝

8. 前立委翁重鈞

9. 高盛集團前總裁吳怡玎

10. 前總統府發言人陳以信

11. 中常委張育美

12. 中常委李德維

13. 台商溫玉霞

14. 黨主席吳敦義

15. 台南市議員謝龍介

16. 救國團主任葛永光的妻子車宜靜

17. 前陸委會副主委張顯耀

18. 國民黨全國黨代表牛春茹

19. 國民黨中常委范成連

20. 心理諮商師李玉蟬

21. 國民黨中常委曾文培

22. 前台北榮總護理部主任王桂芸

23. 台北醫學大學附設醫院家醫科醫師謝瀛華

24. 國民黨中常委侯佳齡侯佳齡

25. 中華民國退休警察協會總會長耿繼文

26. 會計師邱素蘭

27. 台灣勞工總工會理事長王裕文

28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭

29. 前立委張慶忠之子、會計師張智倫

30. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕

31. 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章

32. 懷寧國際醫控公司國際醫療部長許謹如

33. 中國醫藥大學護理系教授黃璉華

34. 國民黨組發會主委林有志

▲國民黨「中央助講團誓師大會」，謝龍介。（圖／記者湯興漢攝）

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