找黑白道查個資討債！王大陸喊：忘記　警官脫口認了讓律師氣炸

▲藝人王大陸和女友闕沐軒涉犯《個人資料保護法》，今（9日）到新北地院出庭以證人身分應訊。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、陸運陞／新北報導

藝人王大陸與女友闕沐軒被控分別透過警官劉居榮、車商小開游翔閔與黑幫分子陳子俊，私查閃兵集團首腦陳志明、詐騙闕女的潘姓男子個資，均被起訴涉犯偽造文書、《個人資料保護法》等罪嫌，新北地院今（9日）傳喚王、闕2人作證，王對個資來源都說「忘記了」，劉居榮卻當庭脫口承認將陳男入監個資告訴王，此舉形同自白。

劉居榮是在王大陸作證結束前的被告訊問證人時間，名為發問、實為自辯，說出他在去年（2025年）2月13日王大陸來報案時，當場操作警方智慧分析決策支援系統、查出王要告的陳男同月6日已入監，他跟王說這件事，認為是不是陳詐騙王，還需要調查。

▲劉居榮涉洩露個資給王大陸，先前均不認罪，今（9日）出庭卻說溜嘴確實告知王大陸要告的人剛入監。（圖／記者陸運陞攝）

時任台北市警局刑大偵三隊代理隊長的劉居榮，先前出庭僅承認虛構案由查詢陳男個資、涉犯公務員登載不實準文書罪，但否認洩密與違反《個資法》，堅稱要把陳男個資傳給所屬小隊長、卻誤傳給游翔閔，頂多構成過失行為。

劉居榮的律師今開完庭，在庭外摔文件出氣，認為劉一時口快、搞砸律師團建立的辯護策略。公訴檢察官認為劉等於自白犯罪，將會盯緊庭訊錄音委外轉譯後，劉說的這段話有無完整記明筆錄。

王大陸今證稱，做報案筆錄時有人告訴他陳男全名、剛去坐牢，他「忘了」是誰說的，但反覆詰問中，王大陸一度說溜嘴「劉居榮好像有講陳志明在監」，發現不對，立刻改稱「忘了」。

▲闕沐軒證稱男友王大陸僅幫成立群組方便請人討債，王大陸沒參與討論。（圖／記者黃哲民攝）

對於報案前是否已知陳男全名，王大陸起初證稱僅知陳男外號「黑哥」、「小黑」，然後改稱報案前就知道陳男全名、「是聽劉居榮說的」，隨即再改口「忘了」。

王大陸更說不太記得報案日期時間，檢方為喚醒他記憶，說報案日隔天是西洋情人節，王反問「有需要記得情人節前一天的事？」

檢方再追問王大陸報案時，警方有無依規定提供包含嫌犯在內、至少6張不同人像照片給他指認，王說「忘了」，至於做筆錄時有無一問一答，王又反問「像我現在跟檢察官這樣問答嗎？應該有，我忘了」。

不過法官訊問時，王大陸改稱警員先在紙上手寫記錄他說法，結束再打字，警方只拿1張陳男照片給他指認，「忘了」誰拿給他看、也「不記得」指認過程。至於游翔閔為何將劉居榮傳來的陳男個資翻拍照片再傳給他，王大陸聲稱「只是提醒我，這個男的叫做陳志明」。

闕沐軒證稱，男友王大陸前年（2024年）11月成立「失去的！一定要拿回來」群組，她和王、游翔閔是僅有的3名成員，目的是方便她請游幫查詐騙她400萬的潘男，被判刑3年多、是否已出獄，她希望討回被騙的錢，游的人脈廣，但她和游沒私下聯絡，對話都在群組裡。

對於游翔閔在群組上傳潘男家人名單、手寫潘男姊姊聯絡方式等個資照片，闕沐軒說自己和王大陸都沒要求游男蒐集潘男個資，不知游男從何處取得，王大陸更從沒參與她跟游男的討論。

不過公訴檢察官提示群組對話截圖，認為王大陸找人幫女友討債，例如王大陸傳訊息給游男「能拿回多少？怎麼算？你要跟小木頭說一下」，檢察官問闕女「誰是小木頭？」闕女脆生生說：「是我。」並表示不想親自按照判決書上地址去找潘男。

庭訊歷時70分鐘結束，審判長諭知本案將於本月（1月）21日與23日分批辯論。闕沐軒與王大陸先後離開法院，均不回應媒體發問。

本案源於王大陸花費360萬元，找閃兵集團首腦陳志明造假醫療紀錄，企圖逃避兵役，但去年陳男2月突然入獄失聯，王大陸以為陳男拿錢不辦事，報案指稱遭詐騙。

結果去年2月18日，王大陸涉犯閃兵案先被新北檢查獲，訊後交保15萬元，去年3月接著爆發本案，王大陸訊後被新北檢聲押禁見，新北院裁定交保500萬元，並限制住居與限制出境、出海，閃兵案與個資案都在新北院一審審理中。