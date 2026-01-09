台東消防節致敬英雄　饒慶鈴授旗3新分隊強化救災體系

▲台東救災體系全面進化。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣消防局9日在該局大禮堂舉行「119消防節」慶祝大會，由縣長饒慶鈴主持消防授階儀式，並表揚消防與義消楷模，向長年守護地方安全的第一線英雄致上最高敬意。會中，饒慶鈴也親自為新成立的「台東救護分隊」、「搜救犬分隊」及「科技救災分隊」授旗，宣告三支專業分隊正式成軍，象徵台東救災體系邁入更專業化、科技化的新里程。

饒慶鈴表示，消防人員、義消夥伴與各民間救難團體，長期無私付出，在最危急的時刻站在最前線，守護鄉親的生命與財產安全。縣府持續強化救災、救護與防災體系，此次特別結合專業分工與科技應用，打造更具效率與韌性的救災能量，讓台東的公共安全更有保障。

活動中，饒慶鈴首先為5位消防同仁授階。她指出，授階不僅象徵職務上的晉升，更代表肩負起更重大的使命與責任。隨後也逐一表揚年度績優消防與義消代表，肯定義消長年與消防人員並肩作戰，在救災、救護與防災宣導工作中發揮關鍵支援力量，為守護縣民安全付出無數心力。

為全面提升救災與救護量能，縣府同步舉行三支專業分隊成軍授旗儀式。其中，「台東救護分隊」編制14人，成員皆取得中級或高級救護員證照，專責到院前緊急救護任務，透過專業分工與系統化訓練，提升緊急傷病患的處置品質，爭取黃金救援時間。

「科技救災分隊」則配置4人，整合無人機、消防機器人、衛星通訊及各項科技救災裝備，配合即時指揮需求，使災害現場資訊掌握更精準、應變更有效率，強化整體救災決策能力。

「搜救犬分隊」目前編制3名人員及5隻通過國家級認證的搜救犬，具備執行震災、山域迷失及建築倒塌等多元任務能力。其中，搜救犬Jodie日前在花蓮光復地區救援任務中展現優異實戰表現。分隊平時透過專業訓練、跨區聯合演練及夜間搜索模擬，持續精進搜救效率，成為災害現場不可或缺的重要力量。

饒慶鈴強調，台東消防能屢創佳績，正是因為全縣消防夥伴全力以赴的守護。在2025年《遠見》縣市競爭力調查中，台東於「公共安全與消防」項目勇奪全國第1，並蟬聯一般縣市組總排名冠軍，讓縣民真切感受到最強的「安全感」。

她也指出，面對台東幅員遼闊、多元地形與極端氣候的挑戰，縣府將持續補強裝備、充實人力、深化訓練，同時加強與醫療體系的合作，全面提升緊急救護與災害應變量能，打造更安全、穩定且堅韌的幸福台東。