台灣邁入超高齡社會！65歲以上人口20.06%　台北市成最老城

▲ 114年12月人口統計資料。 （AI協作圖／記者陳家祥製作，經編輯審核）



記者陳家祥／台北報導

內政部今（9日）公布2025年12月戶口統計資料，人口數為2329萬9132人，與上年同月比較減少0.43%，平均每天減少276.95人，與上月比較則減少6953人，約0.03%。其中，65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%，已達世界衛生組織定義的「超高齡社會」，當中又以台北市占比最高、達24.18%，最低則為新竹縣15.08%。

根據統計，114年12月底人口數為2329萬9132人，與113年同月比較減少10萬1088人（-0.43%），平均每天減少276.95人，與今年11月比較則減少6953人（-0.03%）。

就縣市別言，與113年同月比較，人口增加率最高者依序為桃園市0.70%、新竹縣0.44%、台中市0.27%；人口減少最多依序為金門縣2.99%、連江縣2.36%、台北市2.06%。

進一步分析人口結構組成，114年12月底0到14歲人口數為268萬1890人，占總人口比率11.51%；15至64歲人口數為1594萬4087人，占68.43%；65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%。20歲以上人口數為1964萬4140人，占84.31%。

就縣市別言，0至14歲人口比率最高為新竹市15.16%，最低為金門縣7.70%；15至64歲人口比率最高為連江縣73.36%，最低為台北市63.86%；65歲以上人口比率最高為台北市24.18%，最低為新竹縣15.08%。至於20歲以上人口比率最高則為金門縣88.55%，最低為新竹市79.72%。

根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達7%時，為「高齡化社會」、達14%為「高齡社會」，若達20%，則稱為「超高齡社會」。

至於新生兒部分，114年12月出生數為9027人，約每4.9分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為4.56‰；較113年同月減少3469人（-27.76%），較今年11月增加1081人（+13.60%）。就縣市別言，粗出生率最高依序為雲林縣7.27‰、台東縣6.05‰、澎湖縣5.96‰；最低依序為基隆市3.40‰、嘉義縣3.41‰、台南市3.70‰。

死亡數部分，114年12月人口死亡數為1萬7450人，平均約每2.6分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為8.82‰，較113年同月增加5人（+0.03%），較今年11月增加2,679人（+18.14%）。就縣市別言，粗死亡率最高依序為南投縣13.53‰、嘉義縣12.93‰、台東縣12.32‰；最低依序為連江縣5.18‰、新竹市6.15‰、金門縣6.76‰。