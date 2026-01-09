　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣邁入超高齡社會！65歲以上人口20.06%　台北市成最老城

▲▼ 114年12月人口統計數字。 （AI協作圖／記者陳家祥製作，經編輯審核）

▲ 114年12月人口統計資料。 （AI協作圖／記者陳家祥製作，經編輯審核）

記者陳家祥／台北報導

內政部今（9日）公布2025年12月戶口統計資料，人口數為2329萬9132人，與上年同月比較減少0.43%，平均每天減少276.95人，與上月比較則減少6953人，約0.03%。其中，65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%，已達世界衛生組織定義的「超高齡社會」，當中又以台北市占比最高、達24.18%，最低則為新竹縣15.08%。

根據統計，114年12月底人口數為2329萬9132人，與113年同月比較減少10萬1088人（-0.43%），平均每天減少276.95人，與今年11月比較則減少6953人（-0.03%）。

就縣市別言，與113年同月比較，人口增加率最高者依序為桃園市0.70%、新竹縣0.44%、台中市0.27%；人口減少最多依序為金門縣2.99%、連江縣2.36%、台北市2.06%。

進一步分析人口結構組成，114年12月底0到14歲人口數為268萬1890人，占總人口比率11.51%；15至64歲人口數為1594萬4087人，占68.43%；65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%。20歲以上人口數為1964萬4140人，占84.31%。

就縣市別言，0至14歲人口比率最高為新竹市15.16%，最低為金門縣7.70%；15至64歲人口比率最高為連江縣73.36%，最低為台北市63.86%；65歲以上人口比率最高為台北市24.18%，最低為新竹縣15.08%。至於20歲以上人口比率最高則為金門縣88.55%，最低為新竹市79.72%。

根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達7%時，為「高齡化社會」、達14%為「高齡社會」，若達20%，則稱為「超高齡社會」。

至於新生兒部分，114年12月出生數為9027人，約每4.9分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為4.56‰；較113年同月減少3469人（-27.76%），較今年11月增加1081人（+13.60%）。就縣市別言，粗出生率最高依序為雲林縣7.27‰、台東縣6.05‰、澎湖縣5.96‰；最低依序為基隆市3.40‰、嘉義縣3.41‰、台南市3.70‰。

死亡數部分，114年12月人口死亡數為1萬7450人，平均約每2.6分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為8.82‰，較113年同月增加5人（+0.03%），較今年11月增加2,679人（+18.14%）。就縣市別言，粗死亡率最高依序為南投縣13.53‰、嘉義縣12.93‰、台東縣12.32‰；最低依序為連江縣5.18‰、新竹市6.15‰、金門縣6.76‰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
竹聯「豆漿」腦癌病逝　享年57歲
快訊／黃子鵬正式加盟台鋼　在龍虎塔前哭了
台灣售價公布！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣
「小白機」藏2億筆資料！勾結社區保全賣個資　知名房仲遭聲押
台灣邁入超高齡社會！65歲以上20.06%　台北市成最老城
2檔面板股業績見光死！　殺跌停、逾3萬張排隊賣
台中男移車被夾死！　打D檔引擎發動中
快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳國共論壇月底北京舉行　王金平：對兩岸情勢有正面效果

傳國共論壇月底北京登場　牛煦庭：國民黨會守好自身立場

台灣邁入超高齡社會！65歲以上人口20.06%　台北市成最老城

為鄭習會試水溫？國共論壇預計春節前重啟　綠營批拿擋軍購換門票

直擊／挺台日本參議員拜會立院　新黨院外廣播籲韓國瑜把漢奸趕出去

蘇巧慧喊營養午餐應免費　黃國昌：忘了民進黨大砍新北市民錢？

國民黨團出招！TPASS有望先付委　蔣萬安致謝：努力讓服務不中斷

分析藍綠6都拼兩攻、兩守、兩贏　黃暐瀚示警1狀況鄭麗文恐被轟下台

營養午餐免費遭酸炫富　蔣萬安：這是我們的責任

怕真的斷炊！藍營讓步擬先放行審TPASS預算　民進黨團樂見回心轉意

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

傳國共論壇月底北京舉行　王金平：對兩岸情勢有正面效果

傳國共論壇月底北京登場　牛煦庭：國民黨會守好自身立場

台灣邁入超高齡社會！65歲以上人口20.06%　台北市成最老城

為鄭習會試水溫？國共論壇預計春節前重啟　綠營批拿擋軍購換門票

直擊／挺台日本參議員拜會立院　新黨院外廣播籲韓國瑜把漢奸趕出去

蘇巧慧喊營養午餐應免費　黃國昌：忘了民進黨大砍新北市民錢？

國民黨團出招！TPASS有望先付委　蔣萬安致謝：努力讓服務不中斷

分析藍綠6都拼兩攻、兩守、兩贏　黃暐瀚示警1狀況鄭麗文恐被轟下台

營養午餐免費遭酸炫富　蔣萬安：這是我們的責任

怕真的斷炊！藍營讓步擬先放行審TPASS預算　民進黨團樂見回心轉意

快訊／高雄88橋下4車連環撞「輪軸噴飛」橫躺路中　險原地登出

美國飲食指南大改版　建議每餐優先蛋白質、減加工食品

紅果2025年度「短劇」出爐！　TOP1創平台分帳紀錄7182萬元

昔花800萬買透天厝！「親友狂喊買貴了」他超不安　10年後結果逆轉

復出恐等不到？獨行俠傷兵評估保守　厄文交易截止日前難回歸

傳國共論壇月底北京舉行　王金平：對兩岸情勢有正面效果

網通廠收購案！董事內線交易慘賠8萬仍被起訴　女副董不起訴

平均屋齡50年！　北市最老路段在松山區「均價每坪69萬」

泰國華欣諾翰酒店1/16開幕　住一晚含早餐1652元起

韓國職棒2A水準？投手輸出有斷層「第2個柳賢振」仍待出現

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

政治熱門新聞

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

張善政旗袍說挨轟　詹江村反擊綠營

柯文哲拜會韓國瑜「主動」喊+1？　王世堅氣炸否認：這樣我就不去

北北基桃TPASS斷炊？北市經費到6月

F-16V失聯案　監察院啟動自動調查

ET民調／2026台南市長民進黨對決謝龍介　陳亭妃、林俊憲支持度差距3.3％

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

民進黨高雄市長初選最新民調！邱議瑩衝第1

台灣邁入超高齡社會！65歲以上人口20.06%　台北市成最老城

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲定的不是兩年條款

日中關係與印太局勢座談：台灣在美日安保支撐下　成印太關鍵樞紐

更多熱門

相關新聞

內政部公布114年下半年租金統計　中位數8500元、6成行政區未成長

內政部公布114年下半年租金統計　中位數8500元、6成行政區未成長

內政部今（8日）發布「114年下半年租金統計資料」，根據統計，全國租金總價中位數為8500元，全國有超過6成的行政區租金總價中位數未成長；租金前三名分別為新北、台北、桃園。部長劉世芳說，為促進租屋市場資訊透明，內政部每年定期於1月及7月公布全國租金統計相關資訊；此外，本次也同步推出「租金查詢平台」，結合GIS與視覺化技術，將抽象的統計數據轉化為地圖模式，民眾可依照自身租屋條件需求查詢與比較周邊租金資訊，進一步提升市場租金透明化。

台南消防勇奪內政部職安評鑑滿分「特優」

台南消防勇奪內政部職安評鑑滿分「特優」

「房市核彈」來了！帥過頭：我當縣長通通填海

「房市核彈」來了！帥過頭：我當縣長通通填海

又出包！麥玉珍質詢跳針狂問社維法　馬士元無奈：這次是修國安法

又出包！麥玉珍質詢跳針狂問社維法　馬士元無奈：這次是修國安法

國台辦列鄭英耀台獨頑固份子　王世堅：我列十大中共罪惡份子給他

國台辦列鄭英耀台獨頑固份子　王世堅：我列十大中共罪惡份子給他

關鍵字：

人口內政部超高齡社會出生率死亡率

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

吃軟不吃硬的三大星座！

全台最大「我家牛排」插旗高雄

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面