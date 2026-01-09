　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳昭姿不用交棒引反彈　黃國昌：2年、4年都好「來立院不是要當官」

記者陳家祥／台北報導

民眾黨近來因2年條款爆發黨內風暴，立委陳昭姿將待《人工生殖法》修法通過後再交棒，引發其他立委不滿。對此，黨主席黃國昌（9日）說，2月1日離開立法院的委員們，大家都會有自己新的戰鬥位置，當過2年立委已經累積相當政治能量，可以在社會上不同位子戰鬥位子；黃也說，在立法院2年也好、4年也好，要把在立法院裡的工作當成是你的奉獻犧牲付出，「對民眾黨而言，來立法院就是來工作就是來戰鬥，不是來當官的。心裡面如果有這樣正確的認知，就不會去思考其他有的沒有問題」。

▲▼台灣民眾黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲、幹事長陳昭姿委員召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲台灣民眾黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲、幹事長陳昭姿委員召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

針對黨內立委有不同意見，黃國昌說，他不認為有什麼歧見，從接任黨主席以來，民眾黨就一直按照制度走。昨天也說了，去年民眾黨代表大會有正式做決議，內容就是「維持2年條款，除非創黨主席柯文哲另有指示」，這是白紙黑字，在黨代表大會做成決議，現在我們就是在貫徹這個制度。

黃國昌接著指出，第二個部分，對於民眾黨而言，誠如柯文哲主席所說的，一個小黨要開始發展很不容易，「我走過那段路，所以我非常、非常清楚，我也非常、非常了解認同柯主席在面對2024年大選時，設置兩年條款的苦心跟他所要達成的目的」。

黃國昌說，這也正是為什麼民眾黨現在這8個立委，過去這2年是用生命在履行柯文哲主席2024年提出來的政見，包括國會改革法案、財政收支劃分法、吹哨者保護法、不法關說罪、棄保潛逃罪、還給勞工假期，這些法案很多是民進黨倡議超過10年以上的法案，「民進黨跳票，民眾黨兌現對選民的承諾，這就是民眾黨跟民進黨最大不一樣的地方」。

黃國昌表示，這2天大家都在熱議營養午餐的問題，他認同蔣萬安市長所講的，營養午餐在少子女化的階段，縣市長扛起來，為什麼現在有條件？不正是因為修了財劃法，國會改正了過去中央集權又集錢，把錢全部都握在中央手上，「我們修正了財政收支劃分法，把應該還給地方的財源還給地方，地方政府每一個縣市長才有餘裕去推動他們的施政，不正是因為這樣嗎？」

黃國昌說，對過去他在民進黨的那些好朋友來講，他們可能早就忘了當初許諾過的理想，過去民進黨用各式各樣的藉口拖延抗拒改革，從2024年到2025年全部都改變，為什麼？因為柯文哲主席的帶領下，幫台灣打開第三勢力的空間，因為柯文哲主席參選總統，帶領大家一起奮戰，給民眾黨8席不分區，改變了國會結構，有機會實現民進黨背棄選民的承諾。

「做為民眾黨立法院黨團的一員，過去這兩年可以留下這樣的成績單，我非常高興也非常驕傲。」黃國昌說，在台灣公共事務的推動上，本來就是一棒接一棒，「我也說過，未來8席不分區立委沒有蜜月期、沒有學習期，從今年2月1日報到以後，就是100%的工作100%上工，來立法院不是來做官的，是來做事的，這是他跟柯文哲主席對於接下來要接任的立委共同期許跟要求」。

黃國昌說，至於2月1日離開立法院的委員們，大家都會有自己新的戰鬥位置，「這是一個小黨，我們的人才不夠，當過2年立委已經累積相當政治能量，我們可以在社會上不同位子，在黨的不同戰鬥位子，繼續實現柯文哲主席2024年承諾給台灣人民我們要實現的理想」。

黃國昌強調，在立法院2年也好、4年也好，要把在立法院裡的工作當成是你的奉獻犧牲付出，「對民眾黨而言，來立法院就是來工作就是來戰鬥，不是來當官的。心裡面如果有這樣正確的認知，就不會去思考其他有的沒有問題，我向來的態度跟立場都是這樣」。

01/07 全台詐欺最新數據

