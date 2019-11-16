韓國瑜再嗆公布房產獲利　蔡英文：早就申報...重提無效質疑可以不必





▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜身陷「庶民買豪宅」風波，韓陣營15日召開記者會，公布買賣房產紀錄，再嗆「國家機器」打壓，還要蔡英文也一起公布房產獲利。對此，總統蔡英文16日一早受訪時再強調，當初15筆土地資料早就申報，「重提無效質疑我想可以不必。」

針對韓國瑜指控國家機器介入，蔡英文表示，資料的公布要謹慎，也應該要讓民眾沒有質疑的空間，要不是因為韓國瑜準備不周全，有刻意要隱瞞一些事情，作為總統候選人應該把事情說清楚。

至於韓陣營質疑15筆土地資料沒有申報，蔡英文回應，15筆資料在自己擔任公職的兩個不同時間，分別都申報過了。他們質疑的土地，是很多人共同持有，而且經過很長一段時間才處理掉，沒有所謂炒作的問題。

蔡英文強調，上一次選戰國民黨也試圖炒作這個議題，自己提供完整資訊，這個問題的癥結點還是在，韓國瑜應該要對社會說清楚，「重提無效質疑我想可以不必。」

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