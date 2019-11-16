國民黨不分區邱素蘭反同：愛滋病橫生﹑亂倫 「選戰打這點一定贏」

記者張乃文／台北報導

國民黨16日召開中央委員會表決不分區立委名單，34位候選人在會中進行自我介紹一分鐘，最後由210名中央委員投票決定去留，但排序第26位的會計師邱素蘭在進行自我介紹時語出驚人，她語氣激動批評同婚法案是毀滅傳統、還有愛滋病叢生，還強調國民黨選戰打這點一定會大勝。

邱素蘭在自我介紹中說，同婚法在法國執行20年，卻是失敗收場，法國人民也起身抗議，為什麼要容許這條法案呢？她激動直批，同婚法是害了我們的家庭倫理，毀滅我們的傳統、我們的傳宗接代怎麼辦呢？還有愛滋病的問題叢生。她更說，這次選戰一定要打這一點，下架蔡英文政府，「這個是亂倫了」，希望大家每個人都有家庭，「用這點來打相信就能夠大勝」。

國民黨16日召開中央委員會，針對不分區名單進行同意權。今上午7點半，黨主席吳敦義提早抵達會場，並站在黨部投票現場門口，向到場的中央委員一一握手、鞠躬拜託，直到會議開始前才走入會場，足足佔了一個小時。

根據投票規則，每一位中央委員可對34名不分區候選人勾選「同意票」或「不同意票」，採不記名投票，若該名不分區候選人的「不同意票」達二分之一，提名資格將會被撤銷。

國民黨不分區名單：

1. 國民黨現任立委曾銘宗

2. 前警大教授葉毓蘭

3. 前立委李貴敏

4. 退將吳斯懷

5. 前立委鄭麗文

6. 全國農田水利會長林文瑞

7. 屏東縣黨部主委廖婉汝

8. 前立委翁重鈞

9. 高盛集團前總裁吳怡玎

10. 前總統府發言人陳以信

11. 中常委張育美

12. 中常委李德維

13. 台商溫玉霞

14. 黨主席吳敦義

15. 台南市議員謝龍介

16. 救國團主任葛永光的妻子車宜靜

17. 前陸委會副主委張顯耀

18. 國民黨全國黨代表牛春茹

19. 國民黨中常委范成連

20. 心理諮商師李玉蟬

21. 國民黨中常委曾文培

22. 前台北榮總護理部主任王桂芸

23. 台北醫學大學附設醫院家醫科醫師謝瀛華

24. 國民黨中常委侯佳齡侯佳齡

25. 中華民國退休警察協會總會長耿繼文

26. 會計師邱素蘭

27. 台灣勞工總工會理事長王裕文

28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭

29. 前立委張慶忠之子、會計師張智倫

30. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕

31. 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章

32. 懷寧國際醫控公司國際醫療部長許謹如

33. 中國醫藥大學護理系教授黃璉華

34. 國民黨組發會主委林有志

▲國民黨不分區立委完整名單。（圖／國民黨提供，點圖可放大）

▲國民黨不分區立委，會計師邱素蘭。（圖／ETtoday直播）



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