地方 地方焦點

因應電動車火災新挑戰　台東消防局部署「滅火五大利器」

▲台東消防局打造電動車滅火新戰法。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東消防局打造電動車滅火新戰法。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著電動車普及率持續攀升，其火災搶救難度也成為消防單位面臨的新挑戰。台東縣消防局指出，電動車火警最棘手的關鍵在於鋰電池「熱失控」現象，由於電池模組多半密封於堅固的電池殼內，傳統外部射水往往被外殼阻擋，難以精準接觸火點核心，導致降溫效果有限。

消防局表示，相較於燃油車，電動車火災的平均耗水量高出數倍，且殘火處理需長時間監控，移置後仍須靜置觀察24至48小時，以防止復燃，整體救援難度與資源消耗皆遠高於一般汽油車。

為因應這類新型態災害，台東縣消防局近年添購並整合多項專業裝備，形成一套「滅火五大利器」的救援流程，以強化整體應變效能。首先，透過熱顯像儀精準掌握電池熱失控的位置，同時監控降溫成效；接著插入電動車緊急插頭模擬充電狀態，強制鎖定P檔，防止車輛意外移動，確保救災人員安全。

隨後，消防人員會以滅火毯覆蓋車體，阻絕有毒濃煙噴射並侷限火勢，同時輔以底盤瞄子由下往上，針對電池殼核心區域進行精準降溫，以提升冷卻效率。最後，也是目前最關鍵的戰術環節，則是運用擋水板在車體周圍建立臨時水池，進行長時間浸泡，使水分能從接縫或受損處滲入電池模組，達成無死角的物理降溫，有效抑制復燃風險。

消防局進一步說明，傳統射水方式難以穿透電池殼內部縫隙，而擋水板形成的「浸泡式救災」模式，能確保水分從電池殼的接縫、呼吸孔或受損處滲入，提供全方位且穩定的降溫效果。此戰術不僅能穩定控制電池溫度，也能大幅降低移置後復燃的機率，是目前處理電動車火警最安全且高效的作業方式。

台東縣消防局強調，未來將持續充實專業裝備，並強化同仁對電動車事故處置流程的訓練，確保在面對高科技災害時，能以最科學、最安全的方式守護縣民生命與財產安全。

▲台東消防局打造電動車滅火新戰法。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東消防局打造電動車滅火新戰法。（圖／記者楊晨東翻攝）

