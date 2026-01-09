台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

▲台灣新生兒數連10年下滑，出生人口僅剩10萬人出頭，少子化問題持續惡化。（圖／記者姜國輝攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

內政部9日公布2025年人口統計速報，全年出生人口僅10萬7812人，年粗出生率跌至千分之4.62，不僅再創歷史新低，也一舉超越南韓與日本，在主要國家中排名墊底，台灣「不想生」程度躍居全球第1。

根據內政部數據，台灣出生人口已連續10年下滑，與2015年仍有21萬3598名新生兒相比，10年間減少超過10萬人，幾乎腰斬；若與五、六年級生生育高峰期年均40萬至42萬人相比，如今出生規模更僅剩不到1/4。即使2024年未出現過往「龍年效應」，2025年出生數不但未止跌，反而加速下探。

從國際比較來看，台灣過去幾年僅次於南韓，長期位居全球生育率倒數第2，但情勢已在2025年出現翻轉。南韓自2023年起生育率止跌回升，總生育率由0.72回升，2025年推估可達0.82至0.85，粗出生率約千分之6.7；日本2025年粗出生率雖持續下滑，仍可勉力守住千分之5以上。反觀台灣，粗出生率卻從2024年的千分之5.76，一口氣暴跌至千分之4.62，總生育率恐跌破0.8，正式超車南韓，成為全球最不想生的國家。

數據也顯示，2025年12月全台僅出生9027名嬰兒，平均約每4.9分鐘才有1人誕生，全年死亡人口則達20萬268人，年粗死亡率為千分之8.58，死亡數持續遠高於出生數，人口自然減少問題進一步惡化。

註：

粗出生率，指一年內每一千名年中人口中，平均活產嬰兒的數量，用以觀察一個國家或地區整體出生水準。

總生育率，又稱育齡婦女總生育率，指在假設育齡婦女依目前各年齡別生育水準、且無死亡情況下，一名女性一生中平均所生育的子女數，常用來衡量一國長期生育趨勢。

