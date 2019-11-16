中央委員會掌不分區同意權　吳敦義提早1小時抵達站門口「固票」

記者楊蕓／台北報導

國民黨16日召開中央委員會，針對不分區名單進行同意權。今上午7點半，黨主席吳敦義提早抵達會場，並站在黨部投票現場門口，向到場的中央委員一一握手、鞠躬拜託，直到會議開始前才走入會場，足足佔了一個小時。

根據投票規則，每一位中央委員可對34名不分區候選人勾選「同意票」或「不同意票」，若該名不分區候選人的「不同意票」達二分之一，提名資格將會被撤銷。

▼吳敦義站在門口一一向到場中央委員握手。（圖／記者楊蕓攝）

國民黨中常會不分區立委名單引發黨內外一片質疑聲浪，15日召開臨時中常會進行調整，包括刪除前立委邱毅，具財經專長的曾銘宗改列第1名，前總統府發言人陳以信順利擠進第10名，黨主席吳敦義退到第14名，挺韓的台南市議員謝龍介則移至第15名，前陸委會副主委張顯耀排第17名。國民黨16日將召開中央委員會，列入不分區的34名候選人將在會中自我介紹一分鐘，最後由210名中央委員投票決定。

國民黨中央委員會於中央黨部舉行，8點半才開幕典禮，但吳敦義上午7點半左右就抵達會場，站在所有不分區提名人的第一位，向到場的中央委員一一握手、鞠躬拜託，直到會議開始前才走入會場，足足佔了一個小時，據了解，昨晚吳敦義也一一致電給中央委員尋求支持，身段相當低。

吳敦義會前受訪時談到外傳「反吳派」想拉下8人，吳敦義表示，不分區立委名單還是有非常多同志希望為黨奮鬥，為國家打拼、為人民服務，這基本上都是好事，但終究是「粥少僧多」，希望為國家做事人很多，所以只能在可能範圍內產生不分區立委名單，其實很辛苦，「還是有很多遺珠之憾，沒辦法做到每個人都能有機會為國家效力，所以非常抱歉。」

根據流程規劃，上午8時35分至8時50分為開幕典禮；8時50至9時為報告事項；9時至11時行使同意權（包含不分區候選人自我介紹一分鐘、投票、開票、宣告結果），11時至12時為討論事項，主題為「如何贏得109年中華民國第十五任總統、副總統暨第十屆立法委員選舉」；12時至12時20分為臨時提案，12時20分至12時30分為主席結論。

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