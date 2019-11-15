韓國瑜夫婦雲林曾有2房產　農舍今年8月脫手賠370萬

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜豪宅風波餘波盪漾，韓國瑜日前強調「一定會公布所有房產買賣」。韓國瑜競選總部15日舉行記者會，公布所有房產交易紀錄，韓氏夫婦在雙北曾有4房產，但都已經賣出，而在雲林則曾有2房產，目前僅有1房產持有。另外，韓國瑜女兒韓冰名下也有一房產，是由家人贈與。

其中位於雲林古坑的農舍，因被爆出違建爭議，韓國瑜夫婦今年8月以850萬賣出，根據資料，當時買入價格1220萬，換算下來賠了370萬。

▲李佳芬農舍自行拆除空拍畫面。（圖／資料照）



韓國瑜1993年當選立委，在立法院附近的鎮江街購有一處小公寓，作為在立法院問政時的棲身之所。但2002年未尋求連任後，就進行處分賣掉。韓國瑜夫婦返回雲林，購入古坑一處房產，直到今年9月以850萬元，低於當初入手的價格售出。



2007年，韓國瑜夫婦先在板橋新板段貸款購買一處總價3973萬元的房產，頭期款約800萬元，乃是韓國瑜夫婦的積蓄、再加上部分家中長輩的資助。3年後，因為考慮移居台北市，即出售位於板橋的房產，很幸運地因房價起飛，轉手賺了1642萬元。



在出售板橋房產後，韓國瑜夫婦「換屋」到台北市，貸款買了總價3433萬元的內湖潭美段一處房產，但購屋後發現，附近交通並不如預期方便，且屋內使用空間不足。隔年透過仲介介紹，購入南港經貿段預售屋，也就是台肥的無雙社區，總價7220萬元。



韓國瑜夫婦有意準備從內湖「換屋」到南港，但因為貸款負擔實在太重，韓國瑜夫婦評估未來恐怕負擔不起，因此趕在交屋前就以賠本價格6950萬元轉手，加計付給台肥的利息和仲介費等，一共損失428萬元。2018年，韓國瑜南下高雄發展，把內湖的房產售出，將利息費、增值稅與仲介費等計入，韓國瑜夫婦變相虧損290萬元。

▼韓國瑜房產爭議記者會。（圖／翻攝自國民黨臉書）

▲韓國瑜公布房產交易紀錄。（圖／韓國瑜辦公室提供）

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