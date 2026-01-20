　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多急致電「韓國撫紋棒涉蘇丹紅」快退貨！　一票會員都接到

▲▼北屯好市多,台中,北屯,美式賣場,大賣場,costoco。（圖／記者許權毅攝）

▲好事多。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）以品項多樣且高品質商品，吸引消費者前往，就有會員指出，近日接獲好市多來電，詢問是否曾在去年購買一款韓國撫紋棒，並告知該商品涉及「禁用色素蘇丹紅」，可攜帶商品辦理退貨。對此，不少會員都有接到電話，「我也接到電話，終於找到過敏原因了。」

好市多主動聯絡　商品涉含蘇丹紅貨

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，好市多主動致電聯繫，詢問其去年是否曾購買一款韓國撫紋棒，由於該產品涉及「蘇丹紅」問題，提醒她可以到賣場進行退貨處理。原PO驚呼「啊不就還好我懶惰，目前才擦完半支而已。」

貼文一出，許多會員都接到電話，並讚好市多很貼心，「我去年也有買~今天也看到未接來電~天啊」、「我也接到電話，嚇死寶寶了」、「我用完了，但他說沒關係 拿卡去這樣可以退」、「我們也有接到電話，不過是上禮拜打來的，是說韓國廠商在他們其他產品發現染色劑，這個商品本身沒有問題，但是怕生產其他產品的時候交叉污染到」。還有網友指出，「我上次買的白桃，吃完了才接到電話通知可以退貨，已在肚子裡面了啊」。

食藥署公布最新查驗結果　韓、美兩項商品遭下架

食藥署持續積極追查化妝品輸入原料含禁用色素蘇丹4號（CI 26105）事件，去年12月公布最新查核結果，新增2項輸入化妝品。

其中1項係食藥署會同衛生局擴大查核市售輸入化妝品，衛生局自艾多美股份有限公司抽樣由韓國製造且仍在國內流通之「艾多美凝萃撫紋萬用棒」，經食藥署檢出禁用色素蘇丹4號，涉違反化妝品衛生安全管理法第6條，要求問題產品全面下架，不得販售，後續將由衛生局裁處。

另1項為法倈麗股份有限公司，主動通報由美國製造之「NARS 裸光賦活超能修護霜」自主檢出蘇丹4號，並已主動下架回收。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台男轉機被抓走　外交部：已於1/17抵台
「連凍4天」防較大雨勢　明天低溫再探10度以下
女遭性侵撂人私刑！逼脫衣戴項圈圍毆　靈骨塔外爬
不只是價格高！「國旅為何沒落」苦苓曝原因很簡單：怎麼可能再來
獨／40歲才求子成功「蔥油餅夫妻慘死兒手下」！每月拿4萬
新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸
機師揪玩墾丁3天2夜...越線「侵犯2女」
獨／天母名店熄燈　結束10年營業時光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

點名日本「這些地方」下雪最恐怖！一票秒懂　作家喊：殺氣非常重

高中考題出現京華城案　他怒「故意羞辱柯文哲」：還幫北檢洗白

合歡山恐結冰！翠峰至大禹嶺17時只出不進　武嶺至松雪樓封閉

曝今年計畫之一「開始跑外送」！歐馬克：每天有空就接一兩單

心臟爛如肉餅！高榮員工「裝葉克膜42天」搶命...換心獲新生　

6歲女童吹氣球「五官被黏住」倒地抽搐、唇發黑　剩一灘尿！險喪命

交通事故去年1至10月奪命2338人　行人死亡創18年同期新低

不只是價格高！「國旅為何沒落」他曝原因很簡單：怎麼可能再來

定期定額1年了！她「1原因」考慮停扣　一票搖頭：你乾脆定存

用4年電池健康度100%！iPhone捷徑「神級操作」曝光　大票人衝擊

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

點名日本「這些地方」下雪最恐怖！一票秒懂　作家喊：殺氣非常重

高中考題出現京華城案　他怒「故意羞辱柯文哲」：還幫北檢洗白

合歡山恐結冰！翠峰至大禹嶺17時只出不進　武嶺至松雪樓封閉

曝今年計畫之一「開始跑外送」！歐馬克：每天有空就接一兩單

心臟爛如肉餅！高榮員工「裝葉克膜42天」搶命...換心獲新生　

6歲女童吹氣球「五官被黏住」倒地抽搐、唇發黑　剩一灘尿！險喪命

交通事故去年1至10月奪命2338人　行人死亡創18年同期新低

不只是價格高！「國旅為何沒落」他曝原因很簡單：怎麼可能再來

定期定額1年了！她「1原因」考慮停扣　一票搖頭：你乾脆定存

用4年電池健康度100%！iPhone捷徑「神級操作」曝光　大票人衝擊

川普嗆奪格陵蘭！加拿大擬「與北約共同軍演」　NORAD軍機已進駐

後藤點出邦力多最大優勢　悍將洋將戰力大補強盼成「甜蜜煩惱」　

警告歐盟勿報復「格陵蘭關稅」！　美財長：維京群島也是買來的

福特推「暗黑野馬跑車」性能再升級！機械增壓上身鎖定賽道玩家

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

點名日本「這些地方」下雪最恐怖！一票秒懂　作家喊：殺氣非常重

高中考題出現京華城案　他怒「故意羞辱柯文哲」：還幫北檢洗白

處理廢棄物落實申報　花蓮縣府重申違規重罰再移送法辦

搶匪踢鐵板！田徑女街頭自拍被奪手機　瞬間神速追回：惹錯人了

高雄老字號甜湯店歇業倒數　驚見22人共有店面遭法拍

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

生活熱門新聞

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

挑戰寒流！　這波冷很久

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

月薪3萬6！他在傳產上班「年終17萬」

估剩6℃！　最冷時刻要來了

被點名別高估自己　國民黨回應變聰明了

即／醫護界驚世夫妻　隱瞞疫情挨罰12萬

更多熱門

相關新聞

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

生活智慧王！一名女網友在好市多外目睹一名阿伯拿著整盒大披薩，正當她困惑「要怎麼載回家？」結果阿伯直接把披薩夾在機車坐墊與車身之間穩穩騎走，讓她笑喊「台灣人超聰明！」網友瘋傳大讚「坐墊咬披薩」、「下次我外帶必勝客的時候學到了」，也有人補招「用束帶綁更穩」。

成堆化妝品有瓦斯罐　警搖出上百公克毒品

成堆化妝品有瓦斯罐　警搖出上百公克毒品

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

好市多熟食悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

好市多熟食悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

戰袍「狂飄超濃1味」　夜店妹退貨成功！員工傻眼

戰袍「狂飄超濃1味」　夜店妹退貨成功！員工傻眼

關鍵字：

好市多蘇丹紅撫紋棒退貨化妝品

讀者迴響

熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

台北大地主過世44年　1.4億土地充公

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面