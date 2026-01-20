好市多急致電「韓國撫紋棒涉蘇丹紅」快退貨！　一票會員都接到

▲好事多。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）以品項多樣且高品質商品，吸引消費者前往，就有會員指出，近日接獲好市多來電，詢問是否曾在去年購買一款韓國撫紋棒，並告知該商品涉及「禁用色素蘇丹紅」，可攜帶商品辦理退貨。對此，不少會員都有接到電話，「我也接到電話，終於找到過敏原因了。」

好市多主動聯絡 商品涉含蘇丹紅貨



有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，好市多主動致電聯繫，詢問其去年是否曾購買一款韓國撫紋棒，由於該產品涉及「蘇丹紅」問題，提醒她可以到賣場進行退貨處理。原PO驚呼「啊不就還好我懶惰，目前才擦完半支而已。」

貼文一出，許多會員都接到電話，並讚好市多很貼心，「我去年也有買~今天也看到未接來電~天啊」、「我也接到電話，嚇死寶寶了」、「我用完了，但他說沒關係 拿卡去這樣可以退」、「我們也有接到電話，不過是上禮拜打來的，是說韓國廠商在他們其他產品發現染色劑，這個商品本身沒有問題，但是怕生產其他產品的時候交叉污染到」。還有網友指出，「我上次買的白桃，吃完了才接到電話通知可以退貨，已在肚子裡面了啊」。

食藥署公布最新查驗結果 韓、美兩項商品遭下架



食藥署持續積極追查化妝品輸入原料含禁用色素蘇丹4號（CI 26105）事件，去年12月公布最新查核結果，新增2項輸入化妝品。

其中1項係食藥署會同衛生局擴大查核市售輸入化妝品，衛生局自艾多美股份有限公司抽樣由韓國製造且仍在國內流通之「艾多美凝萃撫紋萬用棒」，經食藥署檢出禁用色素蘇丹4號，涉違反化妝品衛生安全管理法第6條，要求問題產品全面下架，不得販售，後續將由衛生局裁處。

另1項為法倈麗股份有限公司，主動通報由美國製造之「NARS 裸光賦活超能修護霜」自主檢出蘇丹4號，並已主動下架回收。