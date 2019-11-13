► 韓國瑜避談吳敦義列不分區　「名單裡很多人我並不認識」

▲韓國瑜、馬英九同框出席「蔡英文錯誤的能源政策記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨中常會13日下午將通過不分區名單，先前流出的名單引發黨內青壯派反彈，黨主席吳敦義從原先第八名改為第十名。對此，國民黨總統參選人韓國瑜13日受訪時表示，名單裡很多他不認識，但包括警大教授葉毓蘭、立委曾銘宗等在職場表現都不錯，至於吳敦義自列名單，韓國瑜僅說「相信黨中央黨會有說明。」

韓國瑜今天與前總統馬英九針對能源政策共同舉行記者會「同框打蔡」，會後受訪時談到不分區名單表示，名單出來後很多不同聲音，他有兩點說明，第一，很多名單人選我並不認識，有部分認識；第二，認識的人中，過去在職場都表現不錯，第一名的葉毓蘭是警大教授，警界很多是她的學生，對婦女、幼兒、治安、警眷等問題非常關切。

韓國瑜接著提及，排名第二的立委曾銘宗，當過金管會主委，表現非常好，現在也是黨團總召，表現可圈可點，翁重鈞立委幾十年來審查預算，堪稱預算王子，認真幫人民看緊荷包；謝龍介則有台灣人的勇氣與氣魄，當台南市黨部主委樹立慰安婦銅像，傳達台灣人勇氣，喚醒台人對二戰時婦女同胞受傷害的這面，希望大家記取歷史教訓，也是可圈可點，有幾個有亮點，至於能不能滿足各方需求，甚至包括吳主席個人的排名，相信黨中央會有說明。

國民黨13日將不分區立委名單提報中常會，根據出爐的名單，不分區第1名為前警大教授葉毓蘭，前行政院發言人鄭麗文第5名，前立委邱毅成為大黑馬排在第8名，黨主席吳敦義則排在第10名。不分區名單在13日提報中常會後，國民黨將在16日召開中央委員會全體會議行使同意權，再由吳敦義核定。

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