不分區排保命位！吳敦義「用眼淚說話」鋼鐵粉心痛…臉書被網洗爆

記者鄒鎮宇／台北報導

國民黨公布不分區立委名單後，國民黨主席吳敦義因列位安全區引發爭議，而吳的鋼鐵粉絲也到場支持，讓吳從黨部出來後一語不發，用哭聲交代心情。許多網友不認同吳敦義的作法，紛紛到其粉絲專業留言「這種名單，政黨票投不下去了」。

國民黨不分區立委名單13日流出時，吳敦義排名第8，引起不少網友熱烈討論，直到14日正式公布時，吳才改列位第10，將本來排名第10的前總統府發言人陳以信改為第16。

2016年總統大選時國民黨大敗，區域立委僅20席、原住民4席，不分區得票率為26.91%，贏得11席；換句話說，11席內為絕對安全的席次。此外，吳敦義也是首位將自己列入不分區席次的黨主席，因此遭到藍營支持者砲轟。

▲吳敦義抱著支持者落淚 。（圖／記者羅婉庭攝）



吳敦義自列名單第8後，許多國民黨中常委認為會影響得票數，上前包圍吳進行爭論，但吳僅說「已經從原本的第8名退到第10名了。」見溝通未果，有人也憤而離席說「我不替這份名單背書」。吳敦義見狀表示「那就這樣吧」，直接通過名單並宣布散會。

當吳敦義離開黨部時，見到媒體、支持者上前，立刻捏捏鼻子、開始痛哭，全程不發一語，讓從高雄北上支持吳敦義的前里長吳文獅非常難過，與吳緊抱在一起、互相安慰。

國民黨發言人歐陽龍表示，不分區立委名單的調整，是經過中常會的討論，且該名單也一致通過，將在16日由中央委員行使同意權，並於18日報中選會。

許多藍營網友紛紛到吳敦義的臉書留言，「這樣不分區名單，讓人很難投下去」、「不分區名單讓支持者失望了，請吳主席傾聽民意，調整名單」、「幾乎都沒有新生代，看不下去」、「要不是為了韓國瑜，這一票我就不想投了」、「吳先生真的覺得國民黨票很多？」

也有許多支持者表示，「哪裡失望？主席為黨勞心勞力你有貢獻了甚麼嗎？」「我很支持吳主席列不分區立委」、「吳主席加油」、「就是敬重吳主席！不理那些爭吵人」。

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國民黨不分區立委名單：

1. 前警大教授葉毓蘭

2. 國民黨現任立委曾銘宗

3. 前立委李貴敏

4. 退將吳斯懷

5. 前立委鄭麗文

6. 全國農田水利會長林文瑞

7. 學者李玉嬋

8. 前立委邱毅

9. 屏東縣黨部主委廖婉汝

10. 黨主席吳敦義

11. 台南市黨部主委謝龍介

12. 救國團主任葛永光妻子車宜靜

13. 台商溫玉霞

14. 前立委翁重鈞

15. 中常委張育美

16. 前總統發言人陳以信

17. 中常委吳陳瓊秋與前立委吳光訓之女吳怡玎

18. 中常委李德維

19. 桃園新住民文化交流協會理事長牛春茹

20. 中常委曾文培

21. 台北榮總護理部主任王桂芸

22. 中常委范成連

23. 中常委侯佳齡

24. 警政署督察室前主任耿繼文

25. 前立委張慶忠之子張智倫

26. 台灣勞工總工會理事長王裕文

27. 會計師邱素蘭

28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭

29. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長、首位參選公職陸配史雪燕

30. 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章

31. 廣播媒體人許謹如

32. 台心醫院執行院長謝瀛華

33. 台大護理系榮譽教授黃璉華

34. 組發會副主委、行政院東部聯合服務中心前副執行長林有志