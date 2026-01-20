無罪被逆轉！陸配周滿芝被控幫中國發展組織　更一審重判8年

▲台灣新住民關懷總會理事長周滿芝（前中）。（圖／翻攝自台灣新住民關懷總會臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝，被控接受中國方面指示與資助，在台發展統戰組織，高分院去年3月原審判決無罪，去年9月被最高法院撤銷原判決發回，高雄高分院今（20）日更一審宣判，法官認定其行為已觸犯國安法，改判有期徒刑8年，全案仍可上訴。

檢方指出，周滿芝原為中國「陝西省愛國主義志願者協會」成員，2014年間來台後，透過婚姻取得我國身分證，隨後在高雄接連成立「高雄市新住民姐妹關懷協會」及「台灣新住民關懷總會」，並自任理事長。檢方掌握，她同時加入中國「統一戰線委員會」，接受該協會執行長崔國衛吸收與指示，在台籌組相關分會，替中國發展組織勢力。

▲台灣新住民關懷總會理事長周滿芝（右二）。（圖／翻攝自台灣新住民關懷總會臉書）

調查顯示，2017年間周女赴中會晤湖南省統戰部長黃蘭香，尋求資源協助；隔年5、6月又與崔國衛等人碰面，並簽署「中華海峽兩岸（民間）愛國促統宣言」，同意以協會名義，在台推動「一國兩制」等統戰理念。

橋檢在2024年4月將周滿芝依《反涉透法》、《選罷法》起訴，至於她涉嫌收受中資在台發展組織，移由高雄高分檢偵辦後起訴。

2025年3月，高雄高分院原審認為，經函查調查局後，尚無證據顯示中國官方對相關協會具有實質控制，檢方亦未能證明周女直接或間接收受對岸資金，或實際獲統戰官員資助，認為罪證不足，因此判決無罪。

檢方不服，上訴最高法院後成功撤銷原判決發回，更一審法官審理後認定，周滿芝設立並運作相關新住民團體，目的即在配合中國方面於台發展組織，已危害國家安全，今日依法改判8年徒刑，全案仍可上訴。

