再組1個黨！趙少康痛批吳敦義是「國民黨最大的罪人」：自私的黨主席

▲趙少康痛批吳敦義臉皮很厚。（圖／記者黃克翔攝）



記者邱茀濱／綜合報導

國民黨不分區立委名單13日正式曝光後，引發太多熱議，而資深媒體人趙少康也氣炸痛批「從來沒有看到這麼自私、臉皮這麼厚的黨主席」，更分析吳敦義打的盤算其實是「韓國瑜當選機率很低」，因此想要為自己的後路著想，準備角逐立法院長，且國民黨淪落到今天，「吳敦義就是最大罪人」。

針對吳敦義自列國民黨不分區立委第8名，趙少康13日在他主持的網路政論節目《觀點》上指出，「從來沒有看到這麼自私的黨主席，以前哪個黨主席像吳敦義這麼自私，也從沒看過臉皮這麼厚的黨主席」，還說吳敦義完全不在乎基層和各界的反應，「根本不care，管你去死」。

趙少康在節目上氣到多次搥桌，指出國民黨在2016年大選不分區立委還能拿下11席，如今情勢對藍營較有利，「怎麼只有8呢？」就連民進黨主席卓榮泰都說，若國會沒有過半就辭職，展現出魄力，而反觀吳敦義這樣的黨主席，該怎麼領兵打仗。趙少康還賭氣表示，要再組1個黨，讓那些不願意投綠、又投不下國民黨的選民找到出口。

▲吳敦義抱著支持者落淚 。（圖／東森新聞）

趙少康認為這次國民黨的不分區立委名單「也不漂亮，很多人聽都沒聽過」，他認為名單應該要選知名度高、有才能、懂政策、對國家有貢獻，且不能只關心地方，更要關心全國事務的人，「弄了半天，你這34個人，知道的沒幾個啊！」

趙少康還敲桌說，國民黨搞到今天，「吳敦義就是最大罪人」，雖然去年大選吳敦義的確有功勞，但今年搞成這個樣子，就是因為吳敦義一開始想選總統，「想防朱立倫，就用韓國瑜來擋朱立倫，但他又不是真的希望韓國瑜出來，所以又用了郭台銘來擋韓國瑜，拉一個卡一個，想的都只有他自己，結果搞得天下大亂。」

趙少康又罵「把國民黨都給玩殘了！吳敦義算計太深了，又要算又優柔寡斷，這樣明年還怎麼選？」此外，他還分析，吳敦義認為「韓國瑜當選機率很低」，因此想要為自己的後路著想，準備角逐立法院長，不過如果藍營總統和立委都選輸，立法院無法過半，再加上吳敦義人緣又不好，以前當立委就是孤鳥型的，就算進立法院也當不成院長。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！