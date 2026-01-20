太子集團「34神獸級豪車」拍賣時間曝！　全球限量20台麥拉倫也在內

▲麥拉倫 McLaren Senna LM，價格約1.2億元，全球僅限量20台，有錢也難以入手的極品超跑。（圖／調查局提供）

記者劉昌松、黃哲民、戴若涵／台北報導

台北地檢署偵辦太子集團跨國詐欺、洗錢案，除了查扣帳戶、豪宅外，還有34輛神獸級名車，北檢囑託行政執行署台北分署處理將名車進行變價程序，據了解，34輛豪車暫訂於2月25日進行拍賣，目前車輛仍停放於和平大苑，由北檢保管中。

▲布加迪 Bugatti Chiron「山豬王」價格約2億元，全球極稀有超跑，極速可突破 400km/h，堪稱速度之王。（圖／調查局提供）

太子集團主席陳志涉嫌操控跨國殺豬盤詐欺犯罪，並在全球設定多處據點洗錢漂白，2025年10月遭美國司法部起訴，多國司法單位也啟動偵辦，陳志於1月6日在柬埔寨落網並由中國公安部工作組從金邊押解前往中國。

▲法拉利 Ferrari Monza SP2 特製限量版，價格約1億元，需具備特殊配額資格方能購買。（圖／調查局提供）

而北檢針對太子集團在台9個據點進行掃蕩時，查扣不法資產超過45億元，部分公司據點設於台北市指標豪宅「和平大苑」中，和平大苑地下停車場更停放太子集團一整排的「神獸級」超跑、名車，光是這些名車的價值，就超過8.5億元。

▲保時捷 Porsche 918 Spyder 價格約8千萬元，限量918台的罕見混能神獸 。（圖／調查局提供）

根據調查，停車場內停放了包括被車迷封為「馬王」的法拉利 LaFerrari，極速破400公里、綽號「山豬王」的布加迪 Chiron，麥拉倫 P1、保時捷918 Spyder、法拉利 SF90、麥拉倫 720S、藍寶堅尼 URUS、保時捷Spyder RS、保時捷992、保時捷Taycan。

▲法拉利 Ferrari LaFerrari「馬王」價格約1.6億元，Ferrari 頂級旗艦混能車款 。（圖／調查局提供）

除此之外，停車場內還停放了全球限量僅20台的麥拉倫 Senna LM，以及必須透過特別配額才能購得的法拉利SP2，每一輛都要價不斐。北檢查扣後，囑託行政執行署台北分署變價，目前暫訂於2月25日進行拍賣，但確切時間仍待完成鑑價和待拍物公示送達時間完成才能確定。

▲麥拉倫 McLaren P1 價格約1億元，被譽為「神獸級」混能超跑 。（圖／調查局提供）