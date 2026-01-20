　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

減輕青年待業壓力　勞動部助初次尋職最高補助4萬8千元

▲勞動部推動「支援青年就業計畫」，協助初次尋職青年透過職涯輔導與補助措施安心找工作。（記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部推動「支援青年就業計畫」，協助初次尋職青年透過職涯輔導與補助措施安心找工作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為減輕青年待業期間的經濟壓力，勞動部持續推動「支援青年就業計畫」，協助初次尋職青年安心找工作、順利銜接職場。凡年滿15至29歲、本國籍、未在學且連續60日未就業的青年，皆可報名參加，透過政府提供的職涯輔導資源與補助措施，最高可領取4萬8千元，成為青年踏入職場的重要後盾。

畢業於長榮大學財務金融學系的涂育書，退伍後投入求職行列，期間透過「支援青年就業計畫」的協助，不僅獲得專業職涯諮詢與履歷健診指導，也在就業服務人員陪伴下，順利媒合進入財政部南區國稅局服務，並領取就業獎勵金，讓他直言，「有政府幫忙，真的讓人覺得就業路上不孤單。」

▲勞動部推動「支援青年就業計畫」，協助初次尋職青年透過職涯輔導與補助措施安心找工作。（記者林東良翻攝，下同）

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，受國際情勢影響，就業市場不確定性提高，畢業後尚未就業的青年，往往面臨方向不明與經濟壓力雙重挑戰。勞動部因此持續推動「支援青年就業計畫」，初次尋職青年只要至「台灣就業通」網站計畫專區完成報名，即可由就業服務人員提供職涯諮詢、履歷健診、模擬面試及求職媒合等多元輔導，協助青年做好就業準備。

劉邦棟進一步說明，青年於參加計畫期間，若尚未找到工作，可於尋職期間每月申領6千元尋職津貼，最長可領3個月，合計最高1萬8千元；若於計畫期間成功就業，並穩定就業滿90日及180日，則可分別請領2萬元及1萬元的就業獎勵金，津貼與獎勵合計最高可領4萬8千元，有效減輕青年初入職場的經濟負擔。

▲勞動部推動「支援青年就業計畫」，協助初次尋職青年透過職涯輔導與補助措施安心找工作。（記者林東良翻攝，下同）

91年次的涂育書也分享，在就服員的職涯諮詢引導下，他更明確規劃往財經領域發展，並透過履歷健診與模擬面試訓練，順利錄取理想職務。如今已穩定就業超過半年，他感謝政府提供的專業輔導與補助支持，不僅降低初入職場的心理壓力，也讓他能在工作之餘持續準備國家考試。

「借力使力不費力」，劉邦棟呼籲青年朋友善用政府資源因應求職挑戰，特別是在國際經貿環境快速變動下，「支援青年就業計畫」可成為青年跨出職場第一步的重要支撐。相關計畫內容可至「台灣就業通」支援青年就業計畫專區查詢，或洽詢雲嘉南區各就業中心及就業服務台。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台男轉機被抓走　外交部：已於1/17抵台
「連凍4天」防較大雨勢　明天低溫再探10度以下
女遭性侵撂人私刑！逼脫衣戴項圈圍毆　靈骨塔外爬
不只是價格高！「國旅為何沒落」苦苓曝原因很簡單：怎麼可能再來
獨／40歲才求子成功「蔥油餅夫妻慘死兒手下」！每月拿4萬
新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸
機師揪玩墾丁3天2夜...越線「侵犯2女」
獨／天母名店熄燈　結束10年營業時光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

處理廢棄物落實申報　花蓮縣府重申違規重罰再移送法辦

解10餘年空汚困擾！玉里松浦火化場新設備啟用　鎮長：過程艱辛

寒假安全不打烊　台南市推「七項安全與健康重點」守護學子

臥床2年病逝留一屋眼淚！弟扛債辦後事　枋寮暖警伸手救急

警方夜間暖心協助　疲憊民眾平安返家

大武警深入加津林文健站守護部落長者　宣導交通安全兼防詐

減輕青年待業壓力　勞動部助初次尋職最高補助4萬8千元

寒假前強化居家防線　南消白河消防進校園宣導防火安全

迎新年拋出行動訊號　陳亭妃公布「一馬當先」春聯

寒假前進校園補強防線　南消走入復興國小宣導居家防災

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

處理廢棄物落實申報　花蓮縣府重申違規重罰再移送法辦

解10餘年空汚困擾！玉里松浦火化場新設備啟用　鎮長：過程艱辛

寒假安全不打烊　台南市推「七項安全與健康重點」守護學子

臥床2年病逝留一屋眼淚！弟扛債辦後事　枋寮暖警伸手救急

警方夜間暖心協助　疲憊民眾平安返家

大武警深入加津林文健站守護部落長者　宣導交通安全兼防詐

減輕青年待業壓力　勞動部助初次尋職最高補助4萬8千元

寒假前強化居家防線　南消白河消防進校園宣導防火安全

迎新年拋出行動訊號　陳亭妃公布「一馬當先」春聯

寒假前進校園補強防線　南消走入復興國小宣導居家防災

川普嗆奪格陵蘭！加拿大擬「與北約共同軍演」　NORAD軍機已進駐

後藤點出邦力多最大優勢　悍將洋將戰力大補強盼成「甜蜜煩惱」　

警告歐盟勿報復「格陵蘭關稅」！　美財長：維京群島也是買來的

福特推「暗黑野馬跑車」性能再升級！機械增壓上身鎖定賽道玩家

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

點名日本「這些地方」下雪最恐怖！一票秒懂　作家喊：殺氣非常重

高中考題出現京華城案　他怒「故意羞辱柯文哲」：還幫北檢洗白

處理廢棄物落實申報　花蓮縣府重申違規重罰再移送法辦

搶匪踢鐵板！田徑女街頭自拍被奪手機　瞬間神速追回：惹錯人了

高雄老字號甜湯店歇業倒數　驚見22人共有店面遭法拍

【絕命畫面曝】20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

地方熱門新聞

病榻兩年含淚送別　警善款助兄弟走過喪親之痛

南檢、橋檢攜手南科簽署反詐合作備忘錄

龜山樂活運動館新建工程　打造全齡運動環境

檜意森活村營運權爆爭議

桃園市立圖書館推出　丙午年馬上發紅包活動

環境犯罪嚴查不手軟！台南市環保局重罰破百萬移送法辦

仁愛鄉公所推災後重建普發現金2000元

嘉義地檢力邀新住民守廉反賄

鄭淑分爭取紙風車劇團《寶莉回家》

靈鷲山嘉義講堂上梁大典圓滿舉行

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」

減輕青年待業壓力勞動部助初次尋職最高補助4萬8千元

千葉縣知事率團訪桃園　推動棒球馬拉松交流

金門「這支消防栓」　消防員優惠

更多熱門

相關新聞

饒慶鈴率團訪馬來西亞雪州數位與觀光機構

饒慶鈴率團訪馬來西亞雪州數位與觀光機構

台東縣長饒慶鈴於12日率領台東青年委員會及地方青年代表，前往馬來西亞展開「115年度青年馬來西亞參訪交流活動」。交流首日行程即拜會雪蘭莪州政府旗下數位推動機構「雪蘭莪資訊科技與數位經濟機構（Selangor Information Technology & Digital Economy Corporation，簡稱 Sidec）」，由 Sidec 營運長親自接待並主持座談，雙方就數位轉型、新創扶植、半導體 IC 設計等關鍵產業議題進行深度交流，互動熱絡。

馬年就業潮開跑！勞動部南分署39場徵才釋出逾2100職缺

馬年就業潮開跑！勞動部南分署39場徵才釋出逾2100職缺

公路局擬開放僑外生開大客車　起薪5萬「須通過進階華語測驗」

公路局擬開放僑外生開大客車　起薪5萬「須通過進階華語測驗」

減班休息增至7371人　金屬機電業占多數

減班休息增至7371人　金屬機電業占多數

輪機員轉職離岸風電！勞動部助28歲青年翻轉人生年薪上看百萬

輪機員轉職離岸風電！勞動部助28歲青年翻轉人生年薪上看百萬

關鍵字：

青年待業壓力勞動部尋職

讀者迴響

熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

台北大地主過世44年　1.4億土地充公

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面