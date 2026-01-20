減輕青年待業壓力　勞動部助初次尋職最高補助4萬8千元

▲勞動部推動「支援青年就業計畫」，協助初次尋職青年透過職涯輔導與補助措施安心找工作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為減輕青年待業期間的經濟壓力，勞動部持續推動「支援青年就業計畫」，協助初次尋職青年安心找工作、順利銜接職場。凡年滿15至29歲、本國籍、未在學且連續60日未就業的青年，皆可報名參加，透過政府提供的職涯輔導資源與補助措施，最高可領取4萬8千元，成為青年踏入職場的重要後盾。

畢業於長榮大學財務金融學系的涂育書，退伍後投入求職行列，期間透過「支援青年就業計畫」的協助，不僅獲得專業職涯諮詢與履歷健診指導，也在就業服務人員陪伴下，順利媒合進入財政部南區國稅局服務，並領取就業獎勵金，讓他直言，「有政府幫忙，真的讓人覺得就業路上不孤單。」

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，受國際情勢影響，就業市場不確定性提高，畢業後尚未就業的青年，往往面臨方向不明與經濟壓力雙重挑戰。勞動部因此持續推動「支援青年就業計畫」，初次尋職青年只要至「台灣就業通」網站計畫專區完成報名，即可由就業服務人員提供職涯諮詢、履歷健診、模擬面試及求職媒合等多元輔導，協助青年做好就業準備。

劉邦棟進一步說明，青年於參加計畫期間，若尚未找到工作，可於尋職期間每月申領6千元尋職津貼，最長可領3個月，合計最高1萬8千元；若於計畫期間成功就業，並穩定就業滿90日及180日，則可分別請領2萬元及1萬元的就業獎勵金，津貼與獎勵合計最高可領4萬8千元，有效減輕青年初入職場的經濟負擔。

91年次的涂育書也分享，在就服員的職涯諮詢引導下，他更明確規劃往財經領域發展，並透過履歷健診與模擬面試訓練，順利錄取理想職務。如今已穩定就業超過半年，他感謝政府提供的專業輔導與補助支持，不僅降低初入職場的心理壓力，也讓他能在工作之餘持續準備國家考試。

「借力使力不費力」，劉邦棟呼籲青年朋友善用政府資源因應求職挑戰，特別是在國際經貿環境快速變動下，「支援青年就業計畫」可成為青年跨出職場第一步的重要支撐。相關計畫內容可至「台灣就業通」支援青年就業計畫專區查詢，或洽詢雲嘉南區各就業中心及就業服務台。