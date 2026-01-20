　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男童「爬上模型」小人國溫柔發聲！大票看怒了：家長不能管嗎

▲▼ 。（圖／翻攝自小人國主題樂園FB）

▲男童爬上模型。（圖／翻攝自小人國主題樂園FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

小人國主題樂園19日在粉專發文，溫柔提醒遊客珍惜園區內的迷你建築與模型景觀，強調這些作品皆由匠人老師傅以傳統工法、純手工一刀一刻打造，並非可任意踩踏或攀爬的拍照場景。文中附上一張照片，只見有男童踩在園區模型上，不少人看了都傻眼，怒火一面倒指向家長。

小人國表示，園區內的每一座迷你建築，都是長時間累積技藝與心血的成果，「它們不是快速複製的裝飾，而是需要被溫柔對待的作品。」園方強調，迷你建築區並非可踏入的拍照場景，若因踩踏或攀爬造成損壞，修復時間相當漫長，「這不只是維修問題，更是讓一份珍貴的文化風景暫時消失。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

小人國柔性勸導　網友怒開轟家長

對於孩子容易沉浸在「巨人世界」的想像，小人國也展現理解，直言孩子的投入與想像力其實很可愛，但仍懇請家長多留意、多陪伴與引導，讓孩子在欣賞之餘，也學會尊重與珍惜，「這些模型就像文化資產一樣珍貴，需要你我一起守護，才能讓更多世代看見它的美好。」

然而，照片一出，網友不禁紛紛搖頭，「小孩不懂，家長才是最大的問題！」「父母不教，社會教，現在全台灣都知道了」、「還讓小孩整個踩上去，根本放任不管」、「小人國臉書小編說話真溫柔。」「一件作品是師傅花了多少的時間去完成，被破壞只需要幾秒鐘，家長不能管好自己的孩子嗎？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
百萬插畫家蓋彼突發「詭異動畫」　妞妞脫褲開腿讓粉絲不安
不會選台北市長　鄭麗君：考古題回答超過10年了
太子集團「34神獸級豪車」拍賣　全球限量20台麥拉倫也在內
男童「爬上模型」小人國溫柔發聲！大票看怒了：家長不能管嗎
帶走國防機密30秒！黃國昌挨告洩密　律師：故意過失都逃不了
撿東西！遭進站區間車撞上　當場慘死
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
星巴克今起「大杯以上買一送一」
啃老逆子逃亡45小時只剩587元　雙親滿地鮮血揭他鬼扯供詞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／7縣市低溫特報　越晚越冷下探10度

這類肉品吃多不只傷腦！醫揭防腐劑風險：增乳癌、前列腺癌

北台灣「連凍4天」防較大雨勢　明天低溫再探10度以下

哥哥自爆「在當手天使」他震驚喊怪怪的！全場狂讚：超偉大

環鄉自行車道達32.5公里全台少見　吉安斥資1千6百萬全面優化

今「大寒」把握15天轉運！　5顆熟鴨蛋能趕走壞運

男童「爬上模型」小人國溫柔發聲！大票看怒了：家長不能管嗎

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

月薪3萬6！他在傳產上班「年終17萬」　存款曝全傻眼：香到爆

皮蛇疫苗搶翻！彰化首推自費省萬元　長者寒夜排隊擠爆衛生所

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

快訊／7縣市低溫特報　越晚越冷下探10度

這類肉品吃多不只傷腦！醫揭防腐劑風險：增乳癌、前列腺癌

北台灣「連凍4天」防較大雨勢　明天低溫再探10度以下

哥哥自爆「在當手天使」他震驚喊怪怪的！全場狂讚：超偉大

環鄉自行車道達32.5公里全台少見　吉安斥資1千6百萬全面優化

今「大寒」把握15天轉運！　5顆熟鴨蛋能趕走壞運

男童「爬上模型」小人國溫柔發聲！大票看怒了：家長不能管嗎

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

月薪3萬6！他在傳產上班「年終17萬」　存款曝全傻眼：香到爆

皮蛇疫苗搶翻！彰化首推自費省萬元　長者寒夜排隊擠爆衛生所

寒假前強化居家防線　南消白河消防進校園宣導防火安全

快訊／虎媽拘禁900多天虐死21歲女　貓爸「沒在管」依幫助犯起訴

快訊／7縣市低溫特報　越晚越冷下探10度

這類肉品吃多不只傷腦！醫揭防腐劑風險：增乳癌、前列腺癌

iPhone「捷徑」怎麼用釣出大神！一鍵支付、自動叫床看這篇秒學會

支持者急捐20萬　簡舒培挨告違反《政治獻金法》獲不起訴

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

迎新年拋出行動訊號　陳亭妃公布「一馬當先」春聯

經典賽熱身賽程出爐！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

幕後／藍新北市長人選拚春節前拍板　侯友宜曾見李四川談選舉節奏

【那是偶的！】貓咪踏踏突被搶娃娃　奶音抗議超級萌XD

生活熱門新聞

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

挑戰寒流！　這波冷很久

被點名別高估自己　國民黨回應變聰明了

即／醫護界驚世夫妻　隱瞞疫情挨罰12萬

估剩6℃！　最冷時刻要來了

濕冷大寒1字頭凍3天

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

男生會意淫「女友的正妹閨蜜嗎？」　大票老司機曝真實想法

更多熱門

相關新聞

醫護界驚世夫妻　隱匿腸病毒害11童染疫

醫護界驚世夫妻　隱匿腸病毒害11童染疫

高雄市鼓山區一所小學爆發腸病毒群聚，造成4班級11名學童陸續確診，並擴及3名學生家屬，至少14人染疫。令受害家長不滿的是，指標個案家長身為醫護不僅隱瞞病情，還防疫衛生觀念不足，竟說「這沒什麼，不知道為什麼要反應這麼大」；此外，該家長作風強勢，有任何不滿就投訴，讓老師壓力超大，7名教師、導師陸續離職。

掛「福气」布條惹怒家長　師怒：這就是現在教育環境

掛「福气」布條惹怒家長　師怒：這就是現在教育環境

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

iPhone11撐到現在！律師曝：小孩覺得家裡窮

iPhone11撐到現在！律師曝：小孩覺得家裡窮

騰訊AI「元寶」造反了？ 回覆使用者「滾」「不會自己調嗎？」

騰訊AI「元寶」造反了？ 回覆使用者「滾」「不會自己調嗎？」

關鍵字：

小人國模型家長

讀者迴響

熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

台北大地主過世44年　1.4億土地充公

美媒：台積電的美國時刻來臨　台灣矽盾將逐漸瓦解

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面