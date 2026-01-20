男童「爬上模型」小人國溫柔發聲！大票看怒了：家長不能管嗎

▲男童爬上模型。（圖／翻攝自小人國主題樂園FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

小人國主題樂園19日在粉專發文，溫柔提醒遊客珍惜園區內的迷你建築與模型景觀，強調這些作品皆由匠人老師傅以傳統工法、純手工一刀一刻打造，並非可任意踩踏或攀爬的拍照場景。文中附上一張照片，只見有男童踩在園區模型上，不少人看了都傻眼，怒火一面倒指向家長。

小人國表示，園區內的每一座迷你建築，都是長時間累積技藝與心血的成果，「它們不是快速複製的裝飾，而是需要被溫柔對待的作品。」園方強調，迷你建築區並非可踏入的拍照場景，若因踩踏或攀爬造成損壞，修復時間相當漫長，「這不只是維修問題，更是讓一份珍貴的文化風景暫時消失。」

小人國柔性勸導 網友怒開轟家長

對於孩子容易沉浸在「巨人世界」的想像，小人國也展現理解，直言孩子的投入與想像力其實很可愛，但仍懇請家長多留意、多陪伴與引導，讓孩子在欣賞之餘，也學會尊重與珍惜，「這些模型就像文化資產一樣珍貴，需要你我一起守護，才能讓更多世代看見它的美好。」

然而，照片一出，網友不禁紛紛搖頭，「小孩不懂，家長才是最大的問題！」「父母不教，社會教，現在全台灣都知道了」、「還讓小孩整個踩上去，根本放任不管」、「小人國臉書小編說話真溫柔。」「一件作品是師傅花了多少的時間去完成，被破壞只需要幾秒鐘，家長不能管好自己的孩子嗎？」