政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白合不合？　黃國昌「新北布局」露端倪

記者葉國吏／綜合報導　

2026新北市長選戰升溫，民眾黨主席黃國昌動作頻頻，面對國民黨可能推出台北市副市長李四川，藍白是否還是會合作備受關注；民進黨則推派立法委員蘇巧慧出戰。

黃國昌日前出席「2026松信夥伴見面會」，身穿民眾黨白色外套，正中央直接印上「新北市長參選人 黃國昌」，視覺相當搶眼。他的公開穿著，被解讀為參選態度越來越明確。

▲▼黃國昌出席民眾黨「松信夥伴見面會」，席間特別秀出身上寫著「新北市長參選人黃國昌」的競選夾克。（圖／記者李毓康攝）

▲黃國昌出席民眾黨「松信夥伴見面會」，席間特別秀出身上寫著「新北市長參選人黃國昌」的競選夾克。（圖／記者李毓康攝）

不只活動現場，新北市多處街頭也開始出現黃國昌的競選看板，在Threads引發熱議。有民眾拍到淡水捷運站附近的看板，上頭寫著「新北 我來」與「Do The Best 為您做到最好」，參戰意味濃到不行。

看板遍地開花 參選訊號愈來愈強
隔天黃國昌再出席公開活動，外套同樣印著「新北市長參選人 黃國昌」，連服裝都已定調，讓外界直呼幾乎等同宣布參選，新北選戰正式進入多方競逐。

▲▼民眾黨立委黃國昌19日下午在立法院回應攜帶走國防部機密資料。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者蘇靖宸攝）

先前黃國昌在節目受訪時曾說明，若最後由國民黨推派代表，不論是台北市副市長李四川或新北市副市長劉和然，他都會全力輔選，強調藍白已有默契、輸的一方要有風度；不過從近期動作來看，他顯然正強勢表態中。

藍白怎麼談 成選戰最大變數
隨著黃國昌持續曝光，藍白是否合作、是否各自推出人選，都牽動2026新北市長選情走向。街頭看板、活動穿搭到公開發言，三方角力逐漸成形，新北恐怕會是一場硬戰。

在 Threads 查看
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
