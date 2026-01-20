曾算中柯文哲沒總統命！命理師示警2026「火上加火」　5大變數浮現

▲命理師揭2026國運真相。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者閔文昱／綜合報導

2026年被視為60年一遇的關鍵年份，命理圈熱議「赤馬紅羊劫」是否再現。曾鐵口直斷民眾黨前主席柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日在多個節目中針對2026年丙午年國運提出預測，直言這一年「火上加火」，政治、經濟與社會層面都難免出現震盪，但整體走向仍屬「有驚無險」，不致全面失控。

火氣旺盛但非最壞結構

周映君指出，丙午年之所以引發不安，主因在於「丙為火、午也是火」，表面看來能量過強，容易讓人聯想到混亂與衝突。不過她強調，丙午年的納音為「天河水」，象徵外在環境再怎麼躁動，核心仍有水氣調節，「外面怎麼燒沒關係，裡面還是冷靜的」，因此不至於一路失控，最終仍會回到相對平衡。

談到政治局勢，周映君坦言2026年人心浮動，對立與爭議勢必增加，政治紛爭「一定會有」，但多半屬於階段性震盪，而非長期失序。她認為，相關事件到了後期仍會逐漸降溫，社會秩序不至於全面崩盤。

▲命理師周映君談赤馬紅羊年。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

經濟震幅大 高槓桿族群要小心

在經濟面向，周映君直言2026年的市場走勢「波動幅度會很大」，機會與風險並存。她特別點名，使用高槓桿、融資或過度借貸的投資人，面對震盪時心理壓力將相當沉重，甚至可能被市場「洗出場」。不過，若以長期資金或退休規劃角度持有資產，短期修正影響相對有限，仍有機會「慢慢走、穩穩升」。

至於外貿與外交環境，周映君認為2026年確實充滿挑戰，但同時也是台灣國際影響力被放大的時期。她轉述海外華僑觀察指出，台灣雖然地小，卻能牽動國際局勢，反而吸引更多關注與合作。整體而言，國際互動雖有摩擦，但仍屬「有驚無險」，不必過度悲觀。

兩岸會開戰？她這樣看

外界關注赤馬紅羊年是否象徵重大戰事，周映君則直言，兩岸發生戰爭的機率不高，台海議題更多是美中角力下的制衡工具。她也提醒，丙午年火氣旺盛，容易讓人情緒失控，面對衝突時更要穩住心態；至於天災人禍，她坦言難以完全避免，但只要制度正常運作、社會保持冷靜，2026年仍會有不少順利與正向的時刻。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。