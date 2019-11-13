許毓仁批不分區名單「令人失望」：難說服中間選民　恐衝擊韓國瑜選情

▲許毓仁。（資料照／記者林銘翰攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨不分區立委名單出爐，黨主席吳敦義暫定排第8名，對此，國民黨立委許毓仁13日受訪時直言「令人遺憾與失望」，並強調，不分區名單最重要的功用就是擴大政黨支持度，「這份名單恐怕很難說服中間選民，把政黨票投給國民黨，恐間接衝擊韓國瑜選情。」

不分區名單在13日提報中常會後，國民黨將在16日召開中央委員會全體會議行使同意權，再由吳敦義18日前核定。但有藍營人士憂心，原先樂觀預估安全名單上看約15席，但這次名單上的人選並無太大亮點，且政治組似乎多過於專業組，恐會流失許多政黨票，不分區席次下修約12席。

積極爭取排入不分區安全名單的現任許毓仁未被排進名單內。許毓仁13日出面受訪表示，「這份名單令人感到遺憾與失望」，希望中常會可以再三思考，「這樣的名單恐怕不符合選民期待，導致國民黨與年輕世代越走越遠」，他強調，不分區名單最重要的功用就是擴大政黨支持度，但這份名單恐怕很難說服中間選民，把政黨票投給國民黨，恐間接衝擊韓國瑜選情。

媒體詢問，是否因支持同婚立場導致被排除在名單外，許毓仁表示，他不後悔當初支持同婚，也相信當下的決定幫國民黨留下了多元價值，「我覺得這個議題對於造成我沒有排在不分區，我覺得它不是一個決定性影響」，他認為，這份名單比較像是各派系的平衡，可能是要對某些人有所交代。

對於吳敦義排入安全名單，甚至將爭取立院龍頭寶座，許毓仁表示，以一個黨魁身份，吳應該盡全力把政黨支持度極大化，把自己排第八位是否有辦法把政黨支持度衝高，以及讓人相信國民黨能貼近人民，最後投票結果都會顯現，「如果不分區席次選得沒有很好，加上國會沒過半，我想這個設計（爭取立法院長），對他設想的結果會有落差。」

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