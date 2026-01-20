　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「愛講數據那誰是老三？」　凌濤：柯文哲把蔣萬安當2028假想敵

▲▼國民黨「民進黨想用惡罷打掉合理監督！奉旨給飯又一樁？《零日攻擊》導演幕後疑雲？拿就業安定基金達2872萬？」記者會-凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

▲凌濤直言，若柯文哲繼續講下去藍營支持者也一定有反應，國民黨吞得下去嗎？（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費政策，遭前台北市長的柯文哲諷刺，此舉基本上就是民粹政治，對社會財富重新分配沒有幫助，而「生生喝鮮奶」政策也是「騙選票非常有用，但沒有實際上的意義」。國民黨桃園市議員凌濤今（20日）指出，柯文哲稱自己很愛數據，也說國民黨不要高估實力，那為何2024年時民眾黨的民調數字不準？到最後發現誰是老三？政策可以討論但不要貼標籤，他預言，柯文哲可能把蔣萬安當成2028的假想敵。

凌濤今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，營養午餐免費政策，主要是希望孩子吃的免費吃的好，這是大家都支持的，再怎麼苦也不能苦孩子，說真的，這只是藍營縣市長的主張嗎？民眾黨主席黃國昌、新竹市長高虹安都支持啊！要選嘉義的立委張啓楷也支持，代表這是有科學根據的政策主張，過去是農業部要做，但做不到，因為冷鏈沒有安排好，而桃園市長張善政跟台北市長蔣萬安是直接用超市超商的方式，讓小朋友直接領，減低教師的行政負擔。這是一個從中央到地方都認可的政策，不曉得柯文哲有無針對數據做檢驗？

凌濤批評，柯文哲說自己很愛數據，也說國民黨不要高估實力，「我覺得32：0是全台公民的功勞，看不下去萊爾校長的亂政，所以最後萊爾校長的宇宙才能擴圈，這不是一個個人，是對罷免以及司法不公的不滿，柯文哲自稱是因為他，實在太武斷了點！」也有粉專說2024年時民眾黨的民調數字不準，那麼愛講數據的話，結果是看起來有落差啊！到最後發現誰是老三？實在都不想提了。如果那麼愛回到過去，國民黨也不怕檢驗。

凌濤認為，政策可以討論但不要貼標籤，篤信科學理性那就不該貼標籤，柯文哲可能把蔣萬安當成2028的假想敵，如果沒有這個動機，怎麼會在這時候挑這些議題打蔣？為什麼要挑這時間點來攻防呢？

最後，凌濤感嘆，所有國民黨民意代表都說又開始了，是不是又要複製2024了？國民黨在柯文哲整個官司期間都很支持，柯文哲這類的言論是否就該減少？「繼續講下去國民黨支持者也一定會有反應，我們吞得下去嗎？」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／虎媽拘禁900多天虐死21歲女　貓爸「沒在管」依幫助犯
百萬插畫家蓋彼突發「詭異動畫」　妞妞脫褲開腿讓粉絲不安
不會選台北市長　鄭麗君：考古題回答超過10年了
太子集團「34神獸級豪車」拍賣　全球限量20台麥拉倫也在內
男童「爬上模型」小人國溫柔發聲！大票看怒了：家長不能管嗎
帶走國防機密30秒！黃國昌挨告洩密　律師：故意過失都逃不了
撿東西！遭進站區間車撞上　當場慘死
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
星巴克今起「大杯以上買一送一」
啃老逆子逃亡45小時只剩587元　雙親滿地鮮血揭他鬼扯供詞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

幕後／藍新北市長人選拚春節前拍板　侯友宜曾見李四川談選舉節奏

趙少康新書發表會促朝野同框　柯建銘拋：何時「大和解咖啡」續杯

不會選台北市長　鄭麗君：考古題回答超過10年了

2500億美元信保掀關注　鄭麗君：所需規模最高約100億美金

帶走國防機密30秒！黃國昌挨告洩密　律師：故意過失都逃不了

「愛講數據那誰是老三？」　凌濤：柯文哲把蔣萬安當2028假想敵

歷經9個月非典型談判　鄭麗君：簽署對等貿易協議後完成最後一哩路

張惇涵：賴清德零時差陪伴談判團隊　宵夜永遠是燒餅蔥蛋加永和豆漿

柯文哲酸蔣萬安營養午餐騙選票　學姊黃瀞瑩加碼批：營養縮水

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

幕後／藍新北市長人選拚春節前拍板　侯友宜曾見李四川談選舉節奏

趙少康新書發表會促朝野同框　柯建銘拋：何時「大和解咖啡」續杯

不會選台北市長　鄭麗君：考古題回答超過10年了

2500億美元信保掀關注　鄭麗君：所需規模最高約100億美金

帶走國防機密30秒！黃國昌挨告洩密　律師：故意過失都逃不了

「愛講數據那誰是老三？」　凌濤：柯文哲把蔣萬安當2028假想敵

歷經9個月非典型談判　鄭麗君：簽署對等貿易協議後完成最後一哩路

張惇涵：賴清德零時差陪伴談判團隊　宵夜永遠是燒餅蔥蛋加永和豆漿

柯文哲酸蔣萬安營養午餐騙選票　學姊黃瀞瑩加碼批：營養縮水

寒假前強化居家防線　南消白河消防進校園宣導防火安全

快訊／虎媽拘禁900多天虐死21歲女　貓爸「沒在管」依幫助犯起訴

快訊／7縣市低溫特報　越晚越冷下探10度

這類肉品吃多不只傷腦！醫揭防腐劑風險：增乳癌、前列腺癌

iPhone「捷徑」怎麼用釣出大神！一鍵支付、自動叫床看這篇秒學會

支持者急捐20萬　簡舒培挨告違反《政治獻金法》獲不起訴

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

迎新年拋出行動訊號　陳亭妃公布「一馬當先」春聯

經典賽熱身賽程出爐！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

幕後／藍新北市長人選拚春節前拍板　侯友宜曾見李四川談選舉節奏

【朋友暫時登出】看到韓國帥哥後　她大腦直接重開機XD

政治熱門新聞

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

柯文哲嗆罷免別高估實力　國民黨：這是事實

高嘉瑜回鍋港湖傳被排擠　自嘲：沒辦法我只剩那個洞了

黃國昌稱「不小心」帶走機密　沈伯洋還原打臉

LIVE／台美關稅談定15%！行政院今早記者會　閣揆卓榮泰親自說明

最新民調輸柯志恩6.3%　賴瑞隆喊話了

台中提名陷僵局　鄭麗文：我沒理由勸退楊瓊瓔

鄭麗文：新北市長提名不初選、過年前搞定

藍營台中內戰　盧秀燕「這句話」藏玄機

護照收購14本已寄出境　外交部列管

藍白合不合？　黃國昌「新北布局」露端倪

帶走國防機密30秒　黃國昌挨告洩密

ET民調／柯志恩44%領先賴瑞隆6.3個百分點

快訊／1.25兆軍購可公開品項曝光　國軍首公開將買20多萬架無人機

更多熱門

相關新聞

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

《鉅聞天下新聞網》昨（19）日公布新竹市長最新民調結果顯示，現任市長高虹安以41.96%首選支持度暫居第一；綠營則以學者林志潔24.38%領先。時代力量黨主席王婉諭雖然首選支持度為5.74%，但在「第二選擇」支持度達10.16%，為所有參與調查人選中最高，具備明顯跨黨派的潛在吸引力。對此，王婉諭表示，感謝新竹市民對她的肯定。從民調上，會認真思考投入新竹市長的選戰。務實的說，想要挑戰高市長連任，本土在野陣營必須要合作，她也會努力抱持著最開放的態度來促成這件事。

幕後／藍新北市長人選拚春節前拍板　侯友宜曾見李四川談選舉節奏

幕後／藍新北市長人選拚春節前拍板　侯友宜曾見李四川談選舉節奏

柯文哲酸蔣萬安騙選票　學姊黃瀞瑩加碼開轟

柯文哲酸蔣萬安騙選票　學姊黃瀞瑩加碼開轟

蔣萬安選了一條好走的路　不見得就是正確的路

蔣萬安選了一條好走的路　不見得就是正確的路

被點名別高估自己　國民黨回應變聰明了

被點名別高估自己　國民黨回應變聰明了

關鍵字：

國民黨蔣萬安民眾黨柯文哲凌濤藍白合營養午餐

讀者迴響

熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

台北大地主過世44年　1.4億土地充公

美媒：台積電的美國時刻來臨　台灣矽盾將逐漸瓦解

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面