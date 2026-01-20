「愛講數據那誰是老三？」　凌濤：柯文哲把蔣萬安當2028假想敵

▲凌濤直言，若柯文哲繼續講下去藍營支持者也一定有反應，國民黨吞得下去嗎？（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費政策，遭前台北市長的柯文哲諷刺，此舉基本上就是民粹政治，對社會財富重新分配沒有幫助，而「生生喝鮮奶」政策也是「騙選票非常有用，但沒有實際上的意義」。國民黨桃園市議員凌濤今（20日）指出，柯文哲稱自己很愛數據，也說國民黨不要高估實力，那為何2024年時民眾黨的民調數字不準？到最後發現誰是老三？政策可以討論但不要貼標籤，他預言，柯文哲可能把蔣萬安當成2028的假想敵。

凌濤今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，營養午餐免費政策，主要是希望孩子吃的免費吃的好，這是大家都支持的，再怎麼苦也不能苦孩子，說真的，這只是藍營縣市長的主張嗎？民眾黨主席黃國昌、新竹市長高虹安都支持啊！要選嘉義的立委張啓楷也支持，代表這是有科學根據的政策主張，過去是農業部要做，但做不到，因為冷鏈沒有安排好，而桃園市長張善政跟台北市長蔣萬安是直接用超市超商的方式，讓小朋友直接領，減低教師的行政負擔。這是一個從中央到地方都認可的政策，不曉得柯文哲有無針對數據做檢驗？

凌濤批評，柯文哲說自己很愛數據，也說國民黨不要高估實力，「我覺得32：0是全台公民的功勞，看不下去萊爾校長的亂政，所以最後萊爾校長的宇宙才能擴圈，這不是一個個人，是對罷免以及司法不公的不滿，柯文哲自稱是因為他，實在太武斷了點！」也有粉專說2024年時民眾黨的民調數字不準，那麼愛講數據的話，結果是看起來有落差啊！到最後發現誰是老三？實在都不想提了。如果那麼愛回到過去，國民黨也不怕檢驗。

凌濤認為，政策可以討論但不要貼標籤，篤信科學理性那就不該貼標籤，柯文哲可能把蔣萬安當成2028的假想敵，如果沒有這個動機，怎麼會在這時候挑這些議題打蔣？為什麼要挑這時間點來攻防呢？

最後，凌濤感嘆，所有國民黨民意代表都說又開始了，是不是又要複製2024了？國民黨在柯文哲整個官司期間都很支持，柯文哲這類的言論是否就該減少？「繼續講下去國民黨支持者也一定會有反應，我們吞得下去嗎？」

