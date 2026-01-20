快訊／虎媽拘禁900多天虐死21歲女　貓爸「沒在管」依幫助犯起訴

▲台中虎媽拘禁案，丈夫陳男（中）也遭起訴。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市去年9月發生恐怖虎媽囚禁凌虐女兒案，一名詹女認為21歲女兒生活習慣未達標準，把女兒鎖在房內長達2年7月、900多天，只給少量食物，更限制只能住在浴室裡，結果發現女兒沒拿菜粥吃，卻沒確定女兒狀況，逕自認為女兒已死亡，直到飄出屍臭才由丈夫陳男報案，詹女與陳男均被起訴。

檢警追查，詹女認為二女兒陳女居家清潔等生活習慣，沒有達到自己的標準，竟然在2023年1月間，強行替女兒辦理高中休學，並以電線綑綁房門方式，將女兒拘禁在一樓房間內，後來更限縮要求只能住在房間浴室裡。

▲虎媽詹女竟然把女兒拘禁在房間浴室內長達900多天。（圖／ETtoday資料照）



詹女平時只提供少量飲食，例如菜粥等足以維生份量，導致女兒陳女長期營養不良，日漸消瘦、體力枯竭。而爸爸陳男也同住在家中，明知老婆長期拘禁女兒，卻為了躲避夫妻爭吵，基於幫助加重私行拘禁不作為犯意，未採取有效遏止手段。

直到去年9月21日上午，詹女把2包菜粥丟棄在浴室門口，敲門也沒獲得回應，竟然不敢打開門，也不加以確定女兒情況，更未撥打119電話，並且未再進入女兒房內，導致女兒最終孤獨在浴室內，因長期飢餓、營養不良導致多重器官衰竭而亡。

直到9月25日凌晨，詹女為了要掩蓋屍臭味，解開浴室門口上的電線，將遺體搬出後開始清理浴室，老公陳男發現後騎車前往報警。

檢方認定，詹女涉犯刑法第302條私行拘禁7 日以上且施以凌虐致死罪嫌、家庭暴力罪；陳男涉犯幫助加重私行拘禁罪嫌、家庭暴力罪，今日偵結起訴。

檢方說，子女並非父母之私有財產，任何以教養、管教為名，實施限制人身自由、隔絕對外接觸或施以身心凌虐之行為，均屬法律所不容。家庭暴力絕非私領域之家庭事務，社會各界如察覺相關情事，應即時通報並尋求專業與法律資源介入。