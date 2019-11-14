羅智強形容不分區名單「自殺聲明」　一夜靜坐後改街頭演講

▲羅智強發動靜坐 。（圖／翻攝羅智強臉書）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨公布不分區名單，黨主席吳敦義排在第10位，引發黨內熱議。國民黨台北市議員羅智強13日發動靜坐，盼國民黨回心轉意，羅智強14日發臉書直言，這一分名單若確定，不啻是「國民黨的自殺聲明」。

羅智強表示，對國民黨的選局深以為憂，期盼國民黨不分區回心轉意，他決定今晚6點到10點，國民黨中央黨部舉辦改革街講，並呼籲11月16日的中央委員會否決不分區名單，並希望黨中央能重提符合社會觀感、支持者的名單。

羅智強強調，「因為，我要嚴肅的説，這一份名單若確定，不啻是『國民黨的自殺聲明』」，這一份名單不但會讓國民黨的不分區立委掉2－4席，也會對國民黨的總統大選、區域立委選舉帶來負面衝撃，韓國瑜選情已備極艱辛，黨高層豈能趁著前方吃緊，而在後方緊吃？

羅智強指出，一夜靜坐，來自各地許多朋友都到現場加油打氣，他們問靜坐會讓國民黨回心轉意，另提符合社會觀感的不分區名單嗎？「我不知道，或者更誠實的説，我並不表樂觀」。

羅智強說，他決定今晚舉辦改革街講，期待11月16日的中央委員會，能為國民黨的不分區名單把關，促使國民黨重提不分區，期盼國民黨回心轉意，勿成大禍。

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