蔡正元爆：不分區提名「卡邱毅」　吳敦義英明果斷排回去！

▲名列國民黨不分區立委第八名的邱毅。（圖／資料照）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨2020立委選舉不分區立委名單曝光，其中引發爭議的部分莫過於排名第八名的邱毅。對此前立委蔡正元在臉書爆料指出，提名委員會討論時有一個提名委員雞雞歪歪硬要卡掉邱毅，但是吳敦義英明果斷排回去。

蔡正元指出，吳敦義英明果斷，邱毅本來就在國民黨不分區名單規劃第八名，但在提名委員會討論時，有一個提名委員雞雞歪歪，硬要卡掉邱毅，名單送到吳敦義面前，吳敦義抽掉自己人，再把自己的排名從第八名推到第十名，讓邱毅再度納為第八名。

蔡正元說，吳敦義和洪秀柱爭黨主席，邱毅支持洪秀柱還大罵吳敦義，吳敦義現在不以為意還提名邱毅糾正提名委員會，吳敦義的胸襟令人佩服。

▲蔡正元大讚吳敦義 「英明果斷」。（圖／記者羅婉庭攝）



蔡正元強調，吳敦義沒有被媒體綁架，提名中看不中用的「高薪實習生」，就是英明果斷的表現值得肯定。

網友在蔡正元臉書表示，「但是沒看到原住民、而新住民又排太後面，另外年輕世代的名單在哪啊？」、「蔡委員你有考慮過國民黨第一戰將羅智強的感受嗎？」、「肯定邱毅及吳敦義，謝龍介，希望多些年輕人做立委，這批不分區年紀太大了」、「這種不分區，看不出國民黨想拿回政權，就讓國民黨下架」、「國民黨沒年輕人了嗎？都是一些過氣老人」、「自私名單，太可笑」。

國民黨不分區立委名單：

1. 前警大教授葉毓蘭

2. 國民黨現任立委曾銘宗

3. 前立委李貴敏

4. 退將吳斯懷

5. 前立委鄭麗文

6. 全國農田水利會長林文瑞

7. 學者李玉嬋

8. 前立委邱毅

9. 屏東縣黨部主委廖婉汝

10. 黨主席吳敦義

11. 台南市黨部主委謝龍介

12. 救國團主任葛永光妻子車宜靜

13. 台商溫玉霞

14. 前立委翁重鈞

15. 中常委張育美

16. 前總統發言人陳以信

17. 中常委吳陳瓊秋與前立委吳光訓之女吳怡玎

18. 中常委李德維

19. 桃園新住民文化交流協會理事長牛春茹

20. 中常委曾文培

21. 台北榮總護理部主任王桂芸

22. 中常委范成連

23. 中常委侯佳齡

24. 警政署督察室前主任耿繼文

25. 前立委張慶忠之子張智倫

26. 台灣勞工總工會理事長王裕文

27. 會計師邱素蘭

28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭

29. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長、首位參選公職陸配史雪燕

30. 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章

31. 廣播媒體人許謹如

32. 台心醫院執行院長謝瀛華

33. 台大護理系榮譽教授黃璉華

34. 組發會副主委、行政院東部聯合服務中心前副執行長林有志

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