趙少康新書發表會促朝野同框　柯建銘拋：何時「大和解咖啡」續杯

▲趙少康20日在立法院發表新書，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、國民黨團總召傅崐萁、國民黨主席鄭麗文、民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召黃國昌出席。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

中廣前董事長趙少康今（20日）發表新書，蒞臨的政壇嘉賓冠蓋雲集。立法院長韓國瑜、民眾黨團總召黃國昌致詞時都提及1995年民進黨主席施明德與時任新黨秘書長趙少康的「大和解咖啡」，隨後民進黨團總召柯建銘拋出「什麼時候大和解咖啡續杯比較重要」。趙少康表示，如果有機會，他很願意三黨一起喝大和解咖啡，對中華民國、對台灣是好事。

趙少康20日上午在立法院發表新書，韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁、柯建銘、黃國昌出席及考試院前院長關中、台北市前市長郝龍斌、數名藍白立委、國民黨台北市議員蒞臨。

韓國瑜致詞表示，他跟柯建銘、趙少康在立法院同期，看完這本書一定感觸很深，在這些表述中，代表台灣民主走到今天得來不易，值得大家再三閱讀，凡事想要從政、想了解藍綠變化、沒有任何父母資源想要力爭上游，都可以讀一下。當年政治金童掀起全台政治旋風，跟施明德喝和解大咖啡，造成台灣政壇極大震撼，柯建銘也親身經歷；趙少康開創太多台灣民主不可思議的先河，值得後輩效仿。

黃國昌指出，他身為政壇後輩，看了這本書後感觸非常深，30年前趙少康跟施明德有氣度、胸襟、視野，為了國家坐下來、跨越彼此政治歧見，想要幫當時混濁台灣政壇打出新道路，雖然他沒身歷其境，但100%可以體會、了解趙跟施明德當初扛住的壓力，為的不是個人跟一黨一派，希望幫這國家開創新道路。

黃國昌強調，30年前大和解咖啡，在30年後的台灣看來可以帶來很多啟示跟省思，這本書特別提到賴清德曾邀韓國瑜到總統府，試圖喝大和解咖啡，但有沒有那個心做成那樣的事情，看結果大家都了然於胸。

「前幾天少康兄傳簡訊給我，說新書要不要過來，我只回答兩個字『OK』，但我知道我今天來是『萬藍從中一點綠』。」柯建銘說，他跟韓國瑜、趙少康都是1993年同事，不過當時他是菜鳥，趙則是第三屆立委，是政治前輩，也是台灣有史以來壽命最長的政治金童 。柯建銘說，台灣過往歷史在趙少康眼中走過，所以他此時此刻只有一句話，什麼時候大和解咖啡續杯比較重要，是否成敗轉成空，古今多少事都付笑談中，「我們這年紀，身體健康比較重要」。柯建銘語畢，韓國瑜打趣表示，柯建銘今天咬字非常清楚，他是用感情在表述。

傅崐萁表示，趙少康行俠仗義、堅守城堡打死不退，在古代絕對是俠客、不願入朝做官。趙少康生在這時代，給國民黨、在野黨，甚至給民進黨，都有好多人生支持跟經驗，尤其剛提到大和解咖啡；當時陳文茜跟施明德推動大和解時，看到了趙少康身影，大家一起投入，朝野本來就應該和解，大家一起同心協力才對。

趙少康說，柯建銘、傅崐萁跟黃國昌都提到大和解咖啡，如果有機會，他很願意三黨一起喝大和解咖啡，對中華民國、對台灣是好事。