韓國瑜週末衝新北輔選12立委　侯友宜：市政為優先考量

▲侯友宜、韓國瑜。（圖／新北市府提供、記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨總統候選人韓國瑜的土地傾聽之旅確定在16、17日抵達新北市，外界最關注的是新北長侯友宜是否陪同。對此，侯友宜12日上午出席林口銀光咖啡館暨照管中心開幕茶會時受訪表示，他還是以市政為最優先考量。

韓國瑜在16、17日兩天將馬不停蹄的輔選新北市12位立委參選人，兩晚也都安排的聯合造勢晚會，但外界始終關注「韓侯不合」的傳聞。身為新北市大家長，週末是否有機會陪同韓國瑜跑輔選？侯友宜回應，16、17號他還是以市政為最大的優先考量，「當然我有我自己的角色，在假日有些行程在市政之餘，我能夠去幫助大家的，我一定會盡全心全力，那到底能不能碰得上，那就看機會了。」

韓國瑜的新北輔選行程中，除了12位立委參選人都爭取到同台機會外，另有兩場聯合造勢晚會，首場是由邱烽堯舉辦的安邦公園造勢，邱烽堯表示，雙和地區、新北大票倉對藍軍來說重中之重，因此韓國瑜、李佳芬若來新北拉票，必來此地。第二場則是由林金結規劃，17日晚間於龍山二街、金城路交叉口，此場將設置「國瑜夜市」，預計至少吸引兩萬名紛絲到場支持。但侯友宜強調，自己還是以市政為最優先、最大的考量。

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