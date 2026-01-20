點藍營台中市長提名僵局原因　黃光芹：盧、鄭雙手一攤外界會怎看

▲盧秀燕、鄭麗文。（圖／記者游瓊華翻攝）

國民黨台中市長提名卡關，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣首度協調破局，國民黨主席鄭麗文19日接受專訪表示，楊瓊瓔想參選的話，「黨中央沒有理由勸退」。對此，媒體人黃光芹今（20日）表示，台中市民心中或有答案，國民黨何以讓支持者掉入「看山不是山」的境地？若盧、鄭兩人雙手一攤，說處理不下來，外界會怎麼看？楊委員繼續與江啟臣摃下去，地方已傳出耳語，楊是否意在江空出來的副院長大位？接下來，就看國民黨頭人的智慧了。

黃光芹認為，國民黨必須承認，2026的提名進度，遠遠落後民進黨，幾乎看不到對手的車尾燈。「放在心裡爛」、鳴槍不起跑的怠惰，很可能讓自家戰將輸在起跑點，「內捲」的傷痕已造成，也不利接下來的選情。

黃光芹表示，以台中市為例，選民心中或有答案，就差「頭人」走個形式。任何一位角逐者，不會掂量自己的條件性足不足，只會質疑「為何新娘不是我」？因此，才需要高層做出決斷。

黃光芹指出，楊瓊瓔在基層實力不可小覷，但她必須承認，如果光標榜自己在(大、潭、神、后)有多強，則過去胡志強、盧秀燕就不會是台中市長;同理，朱立倫3年多前，也不必丢出口袋名單，空降張善政、繼而當選，若照楊瓊瓔的邏輯，則羅明才亦可宣佈參選新北市長、侯友宜豈不也找不到當初接棒新北全然的正當性。

黃光芹指出，江啟臣條件俱佳、地方實力不輸，8年前只因為民調輸給盧秀燕0.6%，展現了政治風度，不過也因此蹉跎了8年。如今碰上盧秀燕的前副市長、鄭麗文的好姐妹，若兩人因此雙手一攤，說有在處理、但處理不下來，外界會怎麼看盧、鄭？是聯手來攪江啟臣的局？讓他即使出線，楊也不打算輔選？乾脆讓何欣純當選？而楊委員繼續與江啟臣這麼摃下去，地方已傳出耳語，楊是否意在江空出來的副院長大位？

黃光芹提到，昨天自己訪問鄭麗文，鄭說了一句耐人尋味的話「我不好去勸退楊瓊瓔」其實話裡已有答案了。接下來，就看國民黨頭人的智慧了。

