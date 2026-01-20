　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

讀名校是「特權」？她考上北一女才驚覺：全班只有我爸是工人

▲北一女電話亭拆除，校方強調是中華電信主動拆除。（圖／記者楊惠琪攝） 

▲北一女。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

建中生就讀建中反映出「人生起跑點的資源落差」，讓Threads上近日熱議這是否算一種Privilege（特權）？對此，資深媒體人岳啟儒有感而發，談到自己當年考上北一女時，也經歷過一次思想震撼，因為她是工人家庭出身，後來才發現周遭同學們的家庭背景大不同，讓她立志「改變貧窮世襲」。

她同意也不同意「讀建中是特權」

[廣告]請繼續往下閱讀...

岳啟儒在臉書撰文表示，Threads那篇「建中生大概不知道，光是讀『建國高中』本質上就是一種特權了」，這句話她同意，同時也不同意。她回憶，自己沒有家世背景，父母也沒錢栽培，但她還是先後考上了北一女、台大，但確實是「進城」後，才看見更高端的生活、從未見過的世界。

岳啟儒指出，她國中以前都在鶯歌唸書，班上同學的父母多半是工人，大家生活體驗都差不多。後來上了北一女，入學時要選家長代表，老師發下一張包括家長職業欄的調查表後，鼓勵大家圈選某個同學的爸爸，只因為對方是檢察官。

當時她仔細看了一下，發現大部分同學在家長職業欄上填寫「商」，只有她寫的是「工」，「那是我第一次清楚意識到，自己的家庭背景和同學這麼不同。」

認命不是悲觀　而是坦然接受自己

後來，她還發現很多同學都學過鋼琴、跳舞、英文口說等各式才藝，唯獨她家境支撐不起，而且每天4點45分起床趕車上學，放學就得趕車回家，通勤時間長，根本無法學才藝、補習，更別說社團生活了。

岳啟儒說，她知道自己資源不如別人，也有過遺憾和羨慕，但她從未憤世嫉俗，即便爸爸是工人出身，她也從未看輕自己，「我就是一個從來沒有特權的人，但我很早就接受這一切，並立誓要改變貧窮世襲，於是我變得愛賺錢也愛理財，甚至影響我後來決定創業當老闆。」

岳啟儒認為，這個世界本來就不平等，即便生在有錢人家，也會遇到比你更有錢的人，這是永遠比不完的，所以「認命」很重要，但這份「認命」不是悲觀，而是坦然接受自己的狀態，才能舒服自在過日子。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
資生堂千金拚了！打造「芭比腰」半年動刀2次 激縮6吋S曲線全
估剩6℃！　最冷時刻要來了
淡水25歲汽修工騎車「直撞左轉車」　頭部重創亡
結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」...2人決定
讀名校是「特權」？她考上北一女才驚覺：全班只有我爸是工人
日媒回顧WBC經典戰役　台灣「攻守跑三拍子」被點名
今「大寒」！　4生肖翻身起飛
林宸佑也會怕！被聲押馬上乖乖　直播抖內金流藏玄機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送平台對帳單曝光　老闆哭了「飯捲一根淨利1塊」

估剩6℃！　最冷時刻要來了

今大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

賴清德「過往暖舉」曝　台大醫：他從不為自己辯白　

讀名校是「特權」？她考上北一女才驚覺：全班只有我爸是工人

鄧佳華有新身分！宣布拿到「街頭藝人」證照　表演項目曝光

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

挑戰寒流！　這波冷很久

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

《黑白大廚2》帥名廚解扣秀胸肌　意外撞臉羅時豐

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

外送平台對帳單曝光　老闆哭了「飯捲一根淨利1塊」

估剩6℃！　最冷時刻要來了

今大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

賴清德「過往暖舉」曝　台大醫：他從不為自己辯白　

讀名校是「特權」？她考上北一女才驚覺：全班只有我爸是工人

鄧佳華有新身分！宣布拿到「街頭藝人」證照　表演項目曝光

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

挑戰寒流！　這波冷很久

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

《黑白大廚2》帥名廚解扣秀胸肌　意外撞臉羅時豐

22歲溫班亞瑪站上全明星先發　躋身馬刺傳奇行列

女團成員「請假考學測」卻在上海出道！惹火粉絲：沒貢獻還佔名額

LIVE／台美關稅談定15%！行政院今早記者會　鄭麗君親自說明

道奇帕赫斯不打WBC　退出古巴隊專注大聯盟2026賽季

格陵蘭局勢升溫！芬蘭防長表態「維持派駐」　德國、挪威撤軍

候診單深不見底！每年「2時段」是感冒高峰　醫無奈揭原因

百億美元國家融資保證　九大行庫將組「國家隊」

獄中完婚卻被放生！婚後1年等不到妻探視...在監夫心寒提告恢單

微軟Copilot測試「Real Talk」模式　AI不再只會官腔回答

「第6代TOYOTA RAV4」歐洲售價不便宜！油電雙動力開始接單

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

生活熱門新聞

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

被點名別高估自己　國民黨回應變聰明了

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

濕冷大寒1字頭凍3天

即／醫護界驚世夫妻　隱瞞疫情挨罰12萬

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

男生會意淫「女友的正妹閨蜜嗎？」　大票老司機曝真實想法

挑戰寒流！　這波冷很久

一上高鐵座位有人了　網見她1舉動傻眼

更多熱門

相關新聞

北一女師班群傳蔣萬安演講「讚技巧」　網吵翻

北一女師班群傳蔣萬安演講「讚技巧」　網吵翻

最近有網友在Threads貼出截圖，指控北一女中國文老師在班級LINE群組中轉傳台北市長蔣萬安的演講影片，大讚蔣的演講技巧。原PO認為，這已經不是單純教學，而是將個人政治立場帶進校園，與「政治不入校園」的原則背道而馳，貼文曝光引發討論。

被點名是特權代表　應佳妤認了「確實有」

被點名是特權代表　應佳妤認了「確實有」

「台灣特權量表」爆紅！網測完驚：蠻準

「台灣特權量表」爆紅！網測完驚：蠻準

讀建中就是一種特權？他曝：有優勢不可恥

讀建中就是一種特權？他曝：有優勢不可恥

救護車一路綠燈不是特權！南市「救護優先 智慧暢行」奪政府服務獎

救護車一路綠燈不是特權！南市「救護優先 智慧暢行」奪政府服務獎

關鍵字：

北一女特權岳啟儒

讀者迴響

熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

美媒：台積電的美國時刻來臨　台灣矽盾將逐漸瓦解

台北大地主過世44年　1.4億土地充公

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

燉湯浪費了！白蘿蔔「1吃法」防癌最猛　營養師激推

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面