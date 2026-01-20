讀名校是「特權」？她考上北一女才驚覺：全班只有我爸是工人

▲北一女。（圖／資料照）

建中生就讀建中反映出「人生起跑點的資源落差」，讓Threads上近日熱議這是否算一種Privilege（特權）？對此，資深媒體人岳啟儒有感而發，談到自己當年考上北一女時，也經歷過一次思想震撼，因為她是工人家庭出身，後來才發現周遭同學們的家庭背景大不同，讓她立志「改變貧窮世襲」。

她同意也不同意「讀建中是特權」

岳啟儒在臉書撰文表示，Threads那篇「建中生大概不知道，光是讀『建國高中』本質上就是一種特權了」，這句話她同意，同時也不同意。她回憶，自己沒有家世背景，父母也沒錢栽培，但她還是先後考上了北一女、台大，但確實是「進城」後，才看見更高端的生活、從未見過的世界。

岳啟儒指出，她國中以前都在鶯歌唸書，班上同學的父母多半是工人，大家生活體驗都差不多。後來上了北一女，入學時要選家長代表，老師發下一張包括家長職業欄的調查表後，鼓勵大家圈選某個同學的爸爸，只因為對方是檢察官。

當時她仔細看了一下，發現大部分同學在家長職業欄上填寫「商」，只有她寫的是「工」，「那是我第一次清楚意識到，自己的家庭背景和同學這麼不同。」

認命不是悲觀 而是坦然接受自己

後來，她還發現很多同學都學過鋼琴、跳舞、英文口說等各式才藝，唯獨她家境支撐不起，而且每天4點45分起床趕車上學，放學就得趕車回家，通勤時間長，根本無法學才藝、補習，更別說社團生活了。

岳啟儒說，她知道自己資源不如別人，也有過遺憾和羨慕，但她從未憤世嫉俗，即便爸爸是工人出身，她也從未看輕自己，「我就是一個從來沒有特權的人，但我很早就接受這一切，並立誓要改變貧窮世襲，於是我變得愛賺錢也愛理財，甚至影響我後來決定創業當老闆。」

岳啟儒認為，這個世界本來就不平等，即便生在有錢人家，也會遇到比你更有錢的人，這是永遠比不完的，所以「認命」很重要，但這份「認命」不是悲觀，而是坦然接受自己的狀態，才能舒服自在過日子。